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У Флориді визнали "внутрішніми терористами" понад 100 місцевих мусульманських організацій: що це означає

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
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У Флориді визнали "внутрішніми терористами" понад 100 місцевих мусульманських організацій: що це означає
У Флориді визнали "внутрішніми терористами" понад 100 місцевих мусульманських організацій
Джерело: Facebook Рона ДеСантіса

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс та кабінет штату схвалили включення Ради з американо-ісламських відносин (CAIR), "Братів-мусульман", руху "Антифа" та понад 100 інших організацій до списків терористичних організацій . Голосування відбулося у вівторок, 29 вересня, а затвердження пропозиції зайняло трохи більше 30 секунд та пройшло без обговорення.

Про це повідомило видання Florida Trib. Тепер за фінансову чи іншу матеріальну допомогу цим організаціям можна отримати кримінальне провадження.

Що відомо

Нові зміни дозволяють владі штату самостійно визнавати організації терористичними. Забороняється надавати їм матеріальну підтримку та спрямовувати на їхню діяльність бюджетні кошти.

Студентам державних університетів, які просувають такі організації, загрожує відрахування. Заборони стосуються і приватних шкіл, що беруть участь у програмі оплачуваних штатом освітніх ваучерів: їм не можна приймати гроші від осіб, пов'язаних з організаціями з цього списку.

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Під час затвердження змін виступи публіки не були передбачені. Коли адвокатка однієї із організацій спробувала звернутися до учасників засідання, губернатор не відреагував.

Сенаторка штату від Республіканської партії Ерін Гралл, яка була автором законопроєкту, захищала його під час дебатів на початку цього року.

"Я вважаю, що ми всі повинні мати можливість зустрічатися, висловлювати думки, відстоювати свої інтереси, – сказала Гралл. – Я вважаю, що критерії для досягнення цього статусу є високою планкою, і так і має бути".

Список визначених організацій охоплює весь світ і містить десятки міжнародних терористичних осередків, наркокартелів та партизанських груп, загалом до списку увійшло понад 100 організацій. Одним із головних фігурантів стала організація CAIR, яка позиціонує себе як найбільшу американську організацію із захисту цивільних прав мусульман.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що потужний шторм накрив північний схід США, залишивши десятки тисяч споживачів без електрики та спричинивши серйозні перебої в авіасполученні. Унаслідок падіння дерев загинула одна людина, ще четверо, серед них діти, дістали травми. 

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