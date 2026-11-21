У Росії поскаржилися на атаку дронів у Фінській затоці. Безпілотники нібито атакували у нейтральних водах вантажне судно, котре прямувало до Калінінграду.

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Про це заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він додав, що екіпаж судна евакуйовують.

Що відомо про атаку

За словами Дрозденка, у Фінській затоці за кілька кілометрів від російського кордону дрони атакували вантажне судно.

"У нейтральних водах Фінської затоки, за три морські милі (близько 5,6 км. – Ред.) від кордону Російської Федерації, було скоєно напад із застосуванням двох БПЛА на вантажне судно, яке прямувало до м. Калінінград. Наразі відбувається евакуація екіпажу. Наслідки уточнюються", – зазначено у повідомленні у Telegram-каналі російського чиновника.

У Telegram-каналі Exilenova+ повідомлення Дрозденка розмістили з уточненням, що "невідомими дронами було атаковано вантажне судно ВС РФ московського режиму, яке доставляло військовий вантаж в Калінінград".

Тим часом у Збройних силах Фінляндії повідомили, що вранці у суботу, 21 листопада, військові запроваджували тимчасові обмежувальні зони у східній частині Фінської затоки для авіації (з 04:15) та судноплавства (з 04:20).

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О 07:43 їх було скасовано, а о 09:33 запроваджено знову.

"Йдеться про запобіжний захід, який забезпечує безпеку сторонніх осіб та умови для діяльності органів влади у разі можливої протидії дронам.

За даними сервісу Fintraffic, обмеження стосувалися морської зони біля міста Котка.

Головні історії дня

Збройні сили Фінляндії цього року кілька разів запроваджували тимчасові обмежувальні зони у Фінській затоці. Зазвичай це було пов’язано з діяльністю дронів на території Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, 11 листопада у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.

Заграву було видно навіть з Естонії.