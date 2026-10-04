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У ДР Конго тестують препарат від вірусу Ебола: кому він допоможе

Михайло Левакін
Михайло Левакін
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У ДР Конго тестують препарат від вірусу Ебола: кому він допоможе
В Конго тестують препарат від лихоманки Ебола. Джерело: Encyclopaedia Britannica, колаж OBOZ.UA

У республіці Конго понад 250 людей беруть участь у випробуванні експериментального препарату Obeldesivir, розробленого американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences. Дослідники з’ясовують, чи може новий препарат знизити ризик розвитку лихоманки Ебола після контакту з інфікованою людиною.

Препарат тестують проти вірусу Бундібудьйо. Переважна більшість учасників дослідження – місцеві медики та родичі інфікованих. Загалом у випробуванні планують залучити тисячу людей, повідомляє AP після того, як поспілкувалося з учасниками дослідження.

Про що мова

Вірус Бундібудьйо – це один із шести відомих штамів еболавірусів, який викликає в людей тяжку геморагічну гарячку, так звану лихоманку Ебола. Вірус отримав таку назву, бо вперше його виявили у 2007 році під час спалаху в районі Бундібудьйо на заході Уганди, зазначає енциклопедія Britannica.

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У 2026 році ВОЗ оголосила спалах цього штаму в республіці Конго та Уганді "ситуацією PHEIC" – тобто "надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення".

Як проходить дослідження

Дослідження нового препарату проводять у лікарні провінції Ітурі, тобто епіцентрі спалаху. До випробування Obeldesivir долучають дорослих і дітей від 12 років, які контактували з людиною з підтвердженою інфекцією впродовж попередніх п’яти днів, але не мають симптомів. Половина учасників отримує препарат, а друга половина – плацебо.

Лихоманка Ебола поширюється лише після появи симптомів, пояснюють дослідники. Людям, які контактували з інфікованими пацієнтами, доводиться чекати, щоб побачити, чи захворіють вони.

У Конго виявилося складно знайти людей з високим ризиком саме інкубації вірусу Бундібудьйо, скаржаться медики. Саме тому вони також входять в обидві групи піддослідних.

Дослідники щодня стежать за станом учасників експерименту протягом 21 дня. Потім ще одне опитування (вже телефоном) проводять через 42 дні. Якщо з’являться симптоми, людині обіцяють надати підтримувальне лікування (з групи, яка приймала препарат, а не плацебо, поки що таких випадків не було).

Що передувало

Випробування розпочали ще в липні. Дослідження проводить медична некомерційна організація ALIMA. Дослідники прагнуть залучити до випробування як мінімум 1000 людей – і дорослих, і дітей старше 12 років, – які контактували з підтвердженим випадком лихоманки Ебола.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні в Конго кількість зареєстрованих фактів зараження вірусом Ебола досягала більш, ніж сім тисяч випадків. Вже тоді внаслідок спалаху померли більше 3,3 тисяч людей.

Причому спалах офіційно виявили в середині травня, однак експерти вважають, що захворювання могло поширюватися непомітно ще протягом кількох тижнів до цього.

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