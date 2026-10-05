У Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України: є загиблі. Фото і відео

У Чорному морі дрон атакував турецьке судно, яке перевозило зерно з України. Внаслідок удару загинули двоє членів екіпажу, ще троє моряків дістали поранення.

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Про це повідомляє Digi24. Також триває пошук ще одного моряка.

Інцидент стався приблизно за 20 морських миль (37 км) від румунського узбережжя та за 9 миль (16 км) від нафтової платформи Пескаруш.

Близько 11:00 Військово-морське управління Румунії отримало повідомлення про серйозну подію в акваторії за межами територіальних вод країни. Судно прямувало з порту Ізмаїл до Італії.

"У понеділок, 05.10.2026, о 10:37 Морський координаційний центр (MRCC) звернувся з проханням про втручання до Румунського агентства рятування на морі (ARSVOM) для проведення рятувальної операції на судні ROYAD MAMMADOV, що знаходиться в районі платформи", – йдеться у повідомленні представників Румунського агентства порятунку на морі.

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