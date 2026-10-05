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У Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України: є загиблі. Фото і відео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 2,1 т.
У Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України: є загиблі. Фото і відео
У Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України: є загиблі. Фото і відео

У Чорному морі дрон атакував турецьке судно, яке перевозило зерно з України. Внаслідок удару загинули двоє членів екіпажу, ще троє моряків дістали поранення.

Про це повідомляє Digi24. Також триває пошук ще одного моряка.

Інцидент стався приблизно за 20 морських миль (37 км) від румунського узбережжя та за 9 миль (16 км) від нафтової платформи Пескаруш.

Близько 11:00 Військово-морське управління Румунії отримало повідомлення про серйозну подію в акваторії за межами територіальних вод країни. Судно прямувало з порту Ізмаїл до Італії.

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"У понеділок, 05.10.2026, о 10:37 Морський координаційний центр (MRCC) звернувся з проханням про втручання до Румунського агентства рятування на морі (ARSVOM) для проведення рятувальної операції на судні ROYAD MAMMADOV, що знаходиться в районі платформи", – йдеться у повідомленні представників Румунського агентства порятунку на морі.

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