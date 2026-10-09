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У Чорногорії затримали відомого російського пропагандиста за гучним звинуваченням: що відомо

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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У Чорногорії затримали відомого російського пропагандиста за гучним звинуваченням: що відомо
Михайло Звінчук перебуває під санкціями Європейського Союзу та США

У Чорногорії затримали засновника російського Telegram-каналу "Рибар" Михайла Звінчука, відомого пропагандиста. Операція відбулася в місті Рисно на березі Которської затоки за участю Агентства національної безпеки країни.

Разом із 35-річним Звінчуком затримали його дружину та ще трьох людей. Їх підозрюють у проведенні операцій інформаційного впливу, які чорногорська влада розглядає як можливу гібридну діяльність, однак офіційних звинувачень поки не висунули, повідомляють російські Telegram-канали.

Чому затримали засновника "Рибаря"

Михайла Звінчука, його дружину та ще трьох людей затримали вранці в місті Рисно. За даними місцевих ЗМІ, спецслужби стежили за ними кілька днів.

Звінчук із командою приїхав до Чорногорії, щоб зняти фільм про перехід країни до візових правил Європейського Союзу. Інформацію про приїзд росіян спецслужби отримали заздалегідь.

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Влада припускала, що фільм може представити євроінтеграцію як нав’язаний політичний процес і негативно висвітлити державні інтереси Чорногорії.

Затримання відбулося за підозрою в проведенні операцій інформаційного впливу, які розглядають як можливу гібридну діяльність. Водночас Звінчуку, його дружині та ще трьом затриманим поки не висунули офіційних звинувачень. Інформація про результати операції має з’явитися після заяви місцевої поліції.

У Чорногорії затримали відомого російського пропагандиста за гучним звинуваченням: що відомо

Михайло Звінчук. Джерело: Росмедіа

Посольство РФ у Чорногорії з’ясовує обставини затримання керівника Telegram-каналу "Рибаль", повідомила Марія Захарова.

Звінчук перебуває під санкціями США та ЄС

Засновник Telegram-каналу "Рибар" перебуває під санкціями Європейського Союзу та США.

У 2024 році Державний департамент США оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особи або місцезнаходження людей, причетних до Telegram-каналу "Рибар". Це пов’язано зі звинуваченнями у втручанні в американську політику.

За аналізом Інституту вивчення війни США, проведеним у листопаді 2024 року, Звінчук нібито розповідав про міжнародну мережу каналів, яка налічує понад 250 каналів зв’язку 28 мовами. Також ішлося про відкриття медіашкіл у Сербії, Боснії і Герцеговині та Киргизстані.

У Чорногорії затримали відомого російського пропагандиста за гучним звинуваченням: що відомо

Михайло Звінчук. Джерело: Росмедіа

У Чорногорії затримали відомого російського пропагандиста за гучним звинуваченням: що відомо

Михайло Звінчук. Джерело: Росмедіа

Як повідомляв OBOZ.UA, в Латвії Ризький міський суд засудив проросійську активістку з Резекне Поліну Камльову до шести років позбавлення волі за фінансову допомогу російській армії. Жінка передала близько 43 євро на придбання пристрою для придушення дронів, який мав бути переданий російським військовим.

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