У Чехії тисячі людей протестують через реформу суспільного ТБ: чого вимагають

У неділю, 25 жовтня, тисячі людей вийшли на протест у Празі проти реформи фінансування суспільних медіа Чехії. На Староміській площі вони скандували "Відставка" та "З нас досить". Законопроєкт передбачає скорочення фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо приблизно на 15%.

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Про це повідомляє Reuters. Напередодні, у ніч проти суботи, Палата депутатів парламенту Чехії підтримала в першому читанні законопроєкт про перехід на фінансування суспільних медіа з державного бюджету.

Противники реформи побоюються, що така система зробить мовників вразливішими до політичного тиску. Натомість прем'єр-міністр Андрей Бабіш запевняє, що зміни покликані забезпечити прозорість, а не зазіхнути на незалежність медіа.

Уряд Андрея Бабіша погодив реформу ще в червні. Тоді в Празі вже відбулася масова хода проти цих змін. Законопроєкт передбачає скасування зборів із домогосподарств, які нині забезпечують фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо. Скоротити кошти, що виділяються мовникам, можуть уже наступного року.

У п'ятницю документ несподівано внесли до порядку денного парламенту. Спікер Палати депутатів Томіо Окамура, який представляє партію SPD, обмежив дебати й призначив голосування на 4:36 ранку суботи.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді парламентського комітету, після чого депутати знову голосуватимуть за нього. За даними AFP, документ також має схвалити Сенат – верхня палата парламенту. Опозиція заявила про намір оскаржити закон у Конституційному суді.

Під час недільної акції демонстранти вимагали відставки представників влади. Один із лідерів протесту Мікулаш Мінар розкритикував дії прем'єр-міністра Андрея Бабіша та спікера парламенту Томіо Окамури.

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"Пане Бабішу, пане Окамура, у цій країні ніхто не вірить, що ваші наміри були чистими. Цього разу ви справді зайшли надто далеко", – сказав Мінар.

Організатори готують нові акції. За даними AFP, наступну, ще масштабнішу демонстрацію заплановано на 15 листопада.

94-річний учасник акції Мілан Котал розповів AFP, що за його життя чеське телебачення в Празі двічі опинялося під контролем держави: спочатку під час нацистської окупації, а згодом – за комуністичного режиму, який тривав до 1989 року.

Чеське телебачення є найпопулярнішим мовником країни в основних вікових групах. За даними опитування Reuters Institute for the Study of Journalism при Оксфордському університеті за 2025 рік, суспільні медіа належать до джерел новин, яким у Чехії довіряють найбільше.

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Опозиція застерігає, що реформа може призвести до ситуації, подібної до тієї, що склалася в Угорщині за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, коли значно посилилися провладні медіа.

У п'ятницю Європейська мовна спілка та ще 15 організацій, зокрема "Репортери без кордонів", закликали до ширшого обговорення реформи. Вони вимагають вилучити із законопроєкту положення, які можуть поставити під загрозу фінансову стабільність суспільних мовників.

Президент Чехії Петр Павел також закликав до ґрунтовнішої експертної оцінки документа. У суботу він заявив, що Чехія є однією з небагатьох країн Центральної та Східної Європи, де суспільні й приватні медіа працюють дуже добре.

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В опозиції зберігають контроль над Сенатом. Партія ANO на чолі з Андреєм Бабішем не здобула жодного місця на виборах до верхньої палати парламенту, які завершилися 17 жовтня. Водночас Палата депутатів має повноваження подолати вето Сенату.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ввечері 23 жовтня у Празі кілька десятків протестувальників спробували силоміць потрапити до Палати депутатів парламенту Чехії. Вони виступали проти планів урядової коаліції скасувати абонентську плату за Чеське телебачення та Чеське радіо. Поліція не дала учасникам акції проникнути до будівлі, після чого ситуацію вдалося стабілізувати.