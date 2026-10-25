У Британії вирує шторм ''Боело'': пориви вітру сягають 137 км/год, десятки тисяч домогосподарств залишились без електрики

Шторм "Боело" накрив Велику Британію, спричинивши масштабні відключення світла та перебої в роботі залізниці й аеропортів. Найбільше негативних наслідків зафіксовано у Шотландії, Північній Ірландії на півночі Англії.

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У цих регіонах синоптики оголосили про метеопопередження "жовтого" рівня. Як пише BBC, "Боело" – це вже другий серйозний шторм, який зачепив Сполучене Королівство на цьому тижні.

Наслідки негоди у Великій Британії

Штормова погода розповсюджувалася із заходу Шотландії, продовжуючи поширюватися на схід.

Найсильніші пориви вітру спостерігалися у районі невеликого селища Махріханіш на західному узбережжі Шотландії, а також на групі островів Нідлз поблизу західного узбережжя острова Вайт. Швидкість вітру сягала ~137 кілометрів за годину.

Станом на ранок неділі, 25 жовтня, без електроенергії залишалися 82 600 споживачів. Загалом протягом вихідних британській Асоціації енергетичних мереж (ENA) довелося відновлювати світло у понад 344 900 домогосподарствах.

Окремі населені пункти зіткнулися із тривалими затримками, оскільки несприятлива погода "обмежувала можливості мережевих інженерів безпечно розпочати роботи", зазначали в ENA.

У Шотландії чи не найбільше постраждало залізничне сполучення. Державна компанія Network Rail Scotland повідомляла про багато повалених дерев на різних ділянках, а також затоплення колії недалеко від станції в Глазго. Оператор призупинив рух на деяких маршрутах, а також ввів обмеження швидкості.

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Також тимчасово не працювало поромне сполучення.

Вдень у суботу за 350 морських миль від острова Малл у шторм потрапив нафтовий танкер із 21 людиною на борту. Він подав сигнал лиха Береговій охороні через "великі хвилі".

"Літак Королівських ВПС піднявся в повітря для розслідування та встановлення зв'язку із судном", – йдеться у заяві речника Прибережного та морського агентства Великої Британії. У відомстві додали: "Було встановлено, що потреби в допомозі немає, і судно продовжить свій рух".

Місцевих жителів закликали перечекати негоду вдома й відмовитися від непотрібних поїздок автомобілем. По всій країні було опубліковано десятки попереджень та оповіщень про повені, а також закрито низку доріг, зокрема A78 Inverkip у Гріноку; A77 у Лендалфуті в Ейрширі; кілька шляхів у Дамфрісі й Гелловеї.

Головні історії дня

Частину рейсів аеропорту Дубліна в Ірландії скасували або перенесли на інший час.

Десятки публічних заходів, запланованих на вихідні дні, теж довелося відмінити. До прикладу, відвідувачів не приймав сафарі-парк Ноуслі, а ярмарки Quayside Makers Market у Солфорді та Macclesfield Treacle Market у Чеширі так і не розпочали свою роботу.

Метеорологічна служба попередила, що перебування на вулиці за сильного вітру підвищує ризик травмування. "Залишайтеся у приміщенні якомога довше. Якщо ви виходите на вулицю, намагайтеся не перебувати поблизу й не ховатися біля будівлями та деревами", – радили громадянам Великої Британії.

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Джейсон Келлі, головний синоптик Метеорологічного бюро, заявив: "Люди повинні бути готові до можливих перебоїв, особливо з подорожами та електропостачанням. Закріпіть незакріплені речі зовні, плануйте поїздки заздалегідь і слідкуйте за останніми прогнозами та попередженнями для вашого регіону".

Як писав OBOZ.UA, рано-вранці в неділю, 18 жовтня, сильні дощі й вітри в південно-західні та західно-центральні регіони Мексики приніс ураган "Труді". Шторм 2-ї категорії рухався паралельно тихоокеанському узбережжю на північний захід.