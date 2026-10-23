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У Британії вперше за 20 років відновили виробництво запчастин для великокаліберного озброєння: про які гармати йдеться

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
255
У Британії вперше за 20 років відновили виробництво запчастин для великокаліберного озброєння: про які гармати йдеться
Новий гарматний цех створили на заводі Rheinmetall UK. Джерело: REUTERS/Arnd Wiegmann

Велика Британія відновила виробництво компонентів для великокаліберного озброєння на підприємстві Rheinmetall UK у місті Телфорд. Це перший такий запуск у країні за два десятиліття.

Про запуск виробництва повідомили на офіційному сайті британського уряду. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що новий цех допоможе забезпечувати британські Збройні сили необхідним озброєнням і сприятиме відновленню промислового виробництва в країні.

Виробництво в Телфорді

Новий гарматний цех створили на заводі Rheinmetall UK – британського підрозділу німецького оборонного концерну Rheinmetall. Від початку підготовчих робіт до запуску виробництва минуло лише вісім місяців.

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Підприємство забезпечує 100 висококваліфікованих робочих місць. Там виготовлятимуть стволи та затвори для артилерійських систем калібру 120 мм і 155 мм.

Зокрема, ці компоненти призначені для артилерійських систем RCH 155 і майбутніх артилерійських платформ.

Оборонна співпраця

Відновлення виробництва стало частиною оборонної співпраці Великої Британії та Німеччини. Вона відбувається в межах угоди, яку дві країни підписали в жовтні 2024 року.

За словами міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга, запуск нового виробництва має допомогти країні краще забезпечувати власні Збройні сили озброєнням. Також британський уряд розраховує на розвиток національної промисловості.

У 2024 році Велика Британія оголосила про плани інвестувати додаткові 10 млрд фунтів стерлінгів у розвиток виробництва боєприпасів і збільшення їхніх запасів протягом наступних десяти років.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Rheinmetall "навчив" вантажівки запускати ударні дрони під час руху.

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ОзброєнняВелика БританіяВиробництвоRheinmetall
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