У Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні теракту: що відомо

У Великій Британії двом іранським мігрантам висунули звинувачення у підготовці теракту проти єврейської громади Манчестера. За версією слідства, вони планували напади на Єврейський музей Манчестера та синагогу в Хітон-Парку.

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Чоловіків затримали 20 вересня, напередодні Йом-Кіпура. Їм загрожує подальший розгляд справи у кримінальному суді, пише Metro.

У чому звинувачують іранців

36-річному Саламу Ахмадяну з Ліверпуля та 34-річному Рахману Салехі із Солфорда інкримінують підготовку терористичних актів. За даними обвинувачення, вони проводили розвідку в єврейській громаді, вивчали потенційні цілі та шукали інформацію про них в інтернеті.

Також чоловіків звинувачують в отриманні інструкцій із виготовлення вибухового пристрою та придбанні необхідних компонентів.

Хто міг координувати напад

За версією слідства, підозрювані підтримували зв’язок із третьою особою, яка координувала підготовку атаки та надавала інструкції. Британські правоохоронці вважають, що ця людина могла перебувати в Ірані.

Обох чоловіків заарештували 20 вересня. Суддя Ніна Темпія залишила їх під вартою до наступного засідання в Олд-Бейлі, яке заплановане на 23 жовтня.

Як вони потрапили до Британії

Салехі прибув до Великої Британії на човні у 2020 році після того, як до цього просив притулку в Німеччині. У 2023 році він отримав притулок у Британії.

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Ахмадян прибув до країни на човні у 2023 році, його заяву про надання притулку не було завершено.

Що кажуть правоохоронці

Міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд заявила, що ситуація нагадує про загрози з боку терористів і іноземних державних структур.

Водночас заступниця помічника комісара Вікі Еванс зазначила, що затримані, за оцінкою поліції, наразі не становлять безпосередньої загрози для громадськості. Розслідування триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, США також заявляли про іноземний слід в інциденті на авіабазі Ферворд. Очільник американського зовнішньополітичного відомства Марко Рубіо заявив, що до підготовки теракту, який вдалося зірвати поблизу американської авіаційної бази у Великій Британії, "явно причетний іноземний суб'єкт". За його словами, це серйозний інцидент, і будь-які загрози державним інтересам США "матимуть наслідки".