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У Бразилії суд несподівано продовжив день виборів президента на кілька годин: що відбувається

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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У Бразилії суд несподівано продовжив день виборів президента на кілька годин: що відбувається
Луїс Інасіо Лула да Сілва та Флавіо Болсонару. Джерело: Reuters

Виборчі дільниці мали закритися о 17:00 за місцевим часом, але Верховний суд Бразилії дозволив голосувати ще дві години. Рішення ухвалили на тлі звинувачень у скороченні роботи громадського транспорту в кількох містах країни.

Про рішення судді Кріштіану Заніна повідомляє Reuters. Він задовольнив прохання виборчого штабу Луїса Інасіу Лули да Сілви та продовжив голосування до 19:00 за часом Бразиліа. Після рішення Верховного суду виборчий орган країни тимчасово призупинив підрахунок голосів.

Причини продовження

Виборчий штаб Лули заявив, що в кількох містах місцева влада обмежувала доступ виборців до громадського транспорту в день голосування. Багато бразильців користуються автобусами та іншими видами громадського транспорту, щоб дістатися до міст, де вони зареєстровані для участі у виборах, хоча зараз можуть там не проживати.

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Прихильники Лули частіше покладаються на громадський транспорт у таких поїздках. Через це його штаб попросив виборчі органи продовжити голосування в дев'яти штатах.

Водночас Жаїр Болсонару також просив надати додатковий час для голосування у трьох штатах, посилаючись на погану погоду.

Що відбувалося в містах

Лула звинуватив місцеву владу кількох міст, зокрема Сан-Паулу та Салвадора, в обмеженні доступу до громадського транспорту в день виборів.

У північно-східному штаті Баїя виборчий суд розпорядився заарештувати секретаря з питань мобільності Салвадора. Його підозрюють у тому, що він наказав скоротити автобусне сполучення в місті.

Салвадор вважається опорним містом Лули. Водночас мер міста Бруно Рейс, який дотримується правих поглядів, підтримав Флавіо Болсонару.

Раніше Рейс заявив виданню Folha de S.Paulo, що 75 автобусів тимчасово не виходили на маршрути через порушення, пов'язані з виборчим процесом. За його словами, працівники розмістили на транспортних засобах наліпки на підтримку кампанії Лули. Після усунення проблем автобуси повернулися до роботи.

Лула також заявив журналістам, що в Сан-Паулу, найбільшому місті Бразилії, місцева влада нібито скоротила кількість доступних автобусів приблизно на 40%.

Перші результати

До призупинення підрахунку голосів опрацювали лише 0,25% бюлетенів. На той момент Лула отримував 57,66% дійсних голосів, а його суперник Болсонару – 42,34%.

Однак така невелика кількість підрахованих бюлетенів не давала змоги визначити загальну тенденцію голосування в країні.

Нагадаємо, у першому турі виборів президента Бразилії, після підрахунку 99% бюлетенів Болсонару набрав 47,03% голосів, а Лула – 45,16%. Загалом у виборах брали участь 12 кандидатів, але тоді ніхто не отримав необхідних для перемоги в першому турі 50%.

Пізніше, як повідомляв OBOZ.UA, виборчий штаб Луїса Інасіу Лули да Сілви звинуватив американську компанію Meta у можливому втручанні у виборчий процес на користь його суперника Флавіу Болсонару.

Приводом стали ймовірні обмеження поширення дописів чинного глави держави та проблеми з відображенням його профілю в Instagram напередодні першого туру виборів.

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