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У Бразилії Лулу да Сілву переобрали на четвертий президентський термін: результати голосування

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
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У Бразилії Лулу да Сілву переобрали на четвертий президентський термін: результати голосування
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Джерело: Facebook / Lula

У Бразилії на виборах президента, другий тур яких відбувся 25 жовтня, перемогу здобуває чинний 80-річний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва. Для його опонента Флавіо Болсонару поразка є неочікуваною, адже в першому турі він зібрав більше голосів, ніж да Сілва.

Нагадаємо, що тоді кандидати отримали 45,16% (у Лули да Сілви) та 47,03% (у Флавіо Болсонару) підтримки. За підсумками підрахунку 99,81% бюлетенів у другому турі ситуація змінилася: Лула вийшов уперед із 51,76%, а Флавіо програв із 48,24%.

У Бразилії Лулу да Сілву переобрали на четвертий президентський термін: результати голосування

Майже остаточні результати (після підрахунку 99,81% бюлетенів) другого туру виборів президента Бразилії. Джерело: Скриншот resultados.tse.jus.br

Для Лули да Сілви це буде четверта каденція на посту президента Бразилії

Як передає BBC, ці результати – величезна несподіванка для Болсонару та його команди.

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Із моменту відновлення демократії в 1988 році жоден кандидат у президенти Бразилії не вигравав другий тур після того, як поступився лідерством у першому турі голосування.

"Деякі прихильники почали виходити з будинку, в якому Болсонару спостерігав за результатами. Частина з них виглядає помітно розлюченою та зневіреною. Тут готувалися до вечірки з нагоди перемоги", – розповіла кореспондентка BBC із місця подій.

Перед виборами 80-річного да Сілву вже списували з рахунків. У 2017 році його було засуджено за корупцію та ув'язнено на понад 18 місяців. Ці вироки були анульовані у 2021-му, що дозволило Лулі вільно балотуватися на посаду президента на виборах-2022, на яких він переміг Жаїра Болсонару.

Тепер він переміг Флавіо, сина Жаїра Болсонару, показавши, що все ще є серйозною політичною фігурою.

Нагадаємо: да Сілва очолював Бразилію два терміни поспіль із січня 2003 до грудня 2010-го, а потім знову із січня 2023 року.

У Бразилії Лулу да Сілву переобрали на четвертий президентський термін: результати голосування

Луїс Інасіу Лула да Сілва на передвиборчому заході. Джерело: Facebook / Lula

Лула да Сілва намагається балансувати у питанні російсько-української війни

Президент Лула да Сілва покладав провину за війну і на Москву, і на Київ. Також він був співавтором бразильсько-китайського "мирного плану", який не реалізувався і фактично був "порожнім документом" для піару КНР, нагадує видання DSnews.

У 2023 році Путін запрошував бразильського президента на свій економічний форум у Санкт-Петербурзі, але отримав відмову.

У минулому році по дорозі з Пекіна Лула завітав до Москви, проте російський диктатор із ним не зустрівся – вони поговорили телефоном.

Кілька тижнів потому у Франції президент Бразилії заявив, що закликав Путіна сісти за стіл переговорів. "Якщо він хоче обговорювати мир, нехай веде переговори про мир", – казав тоді Лула да Сілва.

У Бразилії Лулу да Сілву переобрали на четвертий президентський термін: результати голосування

Луїс Інасіу Лула да Сілва вчетверте очолить Бразилію. Джерело: Facebook / Lula

Як писав OBOZ.UA, 25 жовтня виборчі дільниці у Бразилії мали зачинитися о 17:00 за місцевим часом, але Верховний суд країни дозволив голосувати ще дві години. Рішення ухвалили на тлі звинувачень у скороченні роботи громадського транспорту в кількох містах країни.

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