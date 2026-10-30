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У Боснії та Герцеговині розбився італійський військовий гелікоптер: є загиблі і поранені. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
39
У Боснії та Герцеговині розбився італійський військовий гелікоптер: є загиблі і поранені. Відео
Гелікоптер EUFOR, що розбився поблизу Брчко в Боснії і Герцеговині. Джерело: Klix.ba

29 жовтня поблизу населеного пункту Горіце, в окрузі Брчко на півночі Боснії та Герцеговини, розбився італійський військовий гелікоптер CH-47 Chinook, який брав участь у миротворчій місії ЄС EUFOR Althea. Загинули четверо людей, ще 11 дістали поранення.

Про катастрофу повідомило Міністерство оборони Італії. Серед загиблих – двоє військовослужбовців армії Італії та двоє представників Добровольчого військового корпусу Італійського Червоного Хреста.

У Боснії та Герцеговині розбився італійський військовий гелікоптер: є загиблі і поранені. Відео

Уламки італійського військового гелікоптера. Джерело: Klix.ba

На борту гелікоптера перебували 15 людей. Одинадцятеро з них дістали поранення та отримують медичну допомогу, загрози їхньому життю немає. Для підтримки постраждалих Міноборони Італії направило до Боснії власну медичну команду.

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Повітряне судно виконувало планове навчальне завдання. За свідченнями очевидців, які наводить місцеве видання Klix.ba, перед падінням гелікоптер почав обертатися в повітрі.

Що саме спричинило аварію, поки невідомо. Обставини катастрофи розслідують.

Командування EUFOR повідомило, що серед цивільного населення постраждалих немає. Також не було пошкоджено цивільну інфраструктуру та транспортні засоби.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у дописі на платформі X висловила співчуття родинам загиблих. Міністр оборони країни Гвідо Крозетто запевнив, що його відомство надаватиме підтримку постраждалим та їхнім близьким.

EUFOR Althea – військова операція Європейського Союзу, покликана підтримувати безпеку в Боснії та Герцеговині й забезпечувати виконання військових положень Дейтонської мирної угоди, яка поклала край війні 1992–1995 років. Місія діє з 2004 року, коли ЄС перебрав відповідальність за її проведення від НАТО. Нині до її складу входять близько 1200 військовослужбовців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у вересні на американській авіабазі Шпангдалем у Німеччині зазнав аварії винищувач F-16 Fighting Falcon ВПС США. Літак розбився під час тренувального польоту на заході на посадку. Пілот встиг катапультуватися й вижив.

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