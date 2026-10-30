У Боснії та Герцеговині розбився італійський військовий гелікоптер: є загиблі і поранені. Відео

29 жовтня поблизу населеного пункту Горіце, в окрузі Брчко на півночі Боснії та Герцеговини, розбився італійський військовий гелікоптер CH-47 Chinook, який брав участь у миротворчій місії ЄС EUFOR Althea. Загинули четверо людей, ще 11 дістали поранення.

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Про катастрофу повідомило Міністерство оборони Італії. Серед загиблих – двоє військовослужбовців армії Італії та двоє представників Добровольчого військового корпусу Італійського Червоного Хреста.

На борту гелікоптера перебували 15 людей. Одинадцятеро з них дістали поранення та отримують медичну допомогу, загрози їхньому життю немає. Для підтримки постраждалих Міноборони Італії направило до Боснії власну медичну команду.

Повітряне судно виконувало планове навчальне завдання. За свідченнями очевидців, які наводить місцеве видання Klix.ba, перед падінням гелікоптер почав обертатися в повітрі.

Що саме спричинило аварію, поки невідомо. Обставини катастрофи розслідують.

Командування EUFOR повідомило, що серед цивільного населення постраждалих немає. Також не було пошкоджено цивільну інфраструктуру та транспортні засоби.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у дописі на платформі X висловила співчуття родинам загиблих. Міністр оборони країни Гвідо Крозетто запевнив, що його відомство надаватиме підтримку постраждалим та їхнім близьким.

EUFOR Althea – військова операція Європейського Союзу, покликана підтримувати безпеку в Боснії та Герцеговині й забезпечувати виконання військових положень Дейтонської мирної угоди, яка поклала край війні 1992–1995 років. Місія діє з 2004 року, коли ЄС перебрав відповідальність за її проведення від НАТО. Нині до її складу входять близько 1200 військовослужбовців.

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