У Болгарії сталися дві масові ДТП: загинули 11 людей, десятки постраждали. Фото

У Болгарії на Тракійському шосе сталися дві масштабні ланцюгові дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули щонайменше 11 людей. Ще близько 50 осіб отримали поранення, а загалом у зіткненнях брали участь 86 транспортних засобів.

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Аварії сталися поблизу розв'язки Зимниця неподалік Ямбола в умовах густого туману та мокрого дорожнього покриття. Про це повідомляє БТА з посиланням на поліцію та регіональне управління дорожнього господарства.

Де сталися дві масштабні аварії

Два ланцюгові зіткнення відбулися на різних ділянках Тракійського шосе. Перша аварія сталася на 289-му кілометрі траси на смузі руху в напрямку Бургаса, друга – на 294-му кілометрі перед розв'язкою Зимниця у напрямку Софії.

Спочатку точна кількість автомобілів, які потрапили в аварії, залишалася невідомою. За попередньою інформацією, у зіткненнях брали участь кількадесят транспортних засобів. Пізніше стало відомо, що загалом їх було 86.

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Що стало причиною ДТП

Серед попередніх причин масштабних аварій називають густий туман, мокре дорожнє покриття та перевищення швидкості.

На місце події направили співробітників дорожньої поліції, пожежної охорони та аварійно-рятувальних служб. Рух трасою перекрили в обох напрямках. Обмеження діятимуть до евакуації всіх автомобілів.

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Директор Регіонального управління дорожнього господарства інженер Галин Костов повідомив, що організувати рух на цій ділянці поки неможливо через значну кількість пошкоджених транспортних засобів.

Прес-секретар Ямбольської поліції Тетяна Павлова підтвердила, що на місці працюють екстрені служби. За її словами, спочатку інформація про постраждалих була попередньою.

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У Болгарії оголосять день жалоби

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв прибув на місце аварій і повідомив журналістам, що Рада міністрів оголосить 11 листопада днем жалоби.

Його планують провести на згадку про загиблих у двох масштабних зіткненнях на Тракійському шосе.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 15 жовтня поблизу селища Ставище в Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault, який виявився співробітником Офісу Генерального прокурора, збив пішохода, після чого втік з місця події.