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У Болгарії на виборах перемагає чинна президентка: дані екзитполу

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
519
У Болгарії на виборах перемагає чинна президентка: дані екзитполу
За екзитполами президентка Йотова лідирує на виборах у Болгарії. Джерело: Скріншот

Чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова лідирує у першому турі президентських виборів з 35,3% голосів. Це випливає з екзит-полу Alpha Research.

На другому місці – колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Андрій Гюров із 32,4% голосів. Другий тур виборів призначено на 1 листопада 2026 року. Про це повідомляють болгарські ЗМІ.

Зазначається, що розрив між двома лідерами виявився меншим, ніж очікували соціологічні служби перед голосуванням. Попередні результати свідчать про напружену боротьбу, а остаточний підсумок залежатиме від офіційного підрахунку голосів.

Деталі

За виборчою системою Болгарії, щоб перемогти у першому турі, кандидат повинен здобути понад 50% дійсних голосів за умови, що явка перевищить 50% зареєстрованих виборців. Якщо жоден із кандидатів не виконає цих вимог, у неділю, 1 листопада, проведуть другий тур між двома кандидатами, які отримають найбільше голосів.

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Йотова, яка стала президентом у січні 2026 року після того, як Румен Радев залишив посаду, щоб зайнятися парламентською політикою, самостійно балотується на обрання президентом і має заявлену підтримку партії Радева "Прогресивна Болгарія", Болгарської соціалістичної партії та лівого крила АБВ.

Її висунув ініціативний комітет, а її кандидатом у віце-президенти став голова державного інформаційного агентства БТА Кирило Вулчев.

Андрій Гюров, який раніше у 2026 році обіймав посаду виконуючого обов'язки прем'єр-міністра, також є кандидатом ініціативного комітету та має підтримку прозахідних політичних груп "Ми продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія", які в парламенті опозиційні правлячій партії прем'єр-міністра Радева. Його кандидатом на посаду віце-президента є колишній виконувач обов'язків головного секретаря МВС Георгій Кандев.

Офіційний період передвиборчої кампанії на чергових президентських виборах у Болгарії розпочався 25 вересня і тривав до 23 жовтня, періоду, коли заголовки газет домінували про напади на торговельні судна в Чорному морі біля узбережжя Болгарії та Румунії. Вважається, що ці напади є справою Росії, але Радев та Йотова відмовилися перекласти провину, стверджуючи, що доказів немає.

Варто зазначити, що Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Рішення ухвалили на тлі двох атак дронів на цивільні вантажні судна біля болгарського узбережжя протягом одного тижня, одна з яких призвела до затоплення судна та зникнення 11 членів екіпажу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що біля берегів Болгарії дрони атакували два торгові судна у виключній економічній зоні країни. Одне судно отримало серйозні пошкодження корпусу та затонуло, а доля його екіпажу залишається невідомою.

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