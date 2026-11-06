У Болгарії на пляжі виявили дрон з написом Shahed: що відомо

На узбережжі Болгарії неподалік міста Шабла виявили безпілотник із написом "Шахед". Його помітив місцевий житель під час прогулянки пляжем і повідомив про знахідку владу.

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За попередніми даними, апарат могло винести на берег із моря, а на борту може бути вибуховий пристрій. Про це повідомив мер Шабли Маріян Жечов телеканалу "Нова" та Болгарському національному радіо (БНР).

Де виявили безпілотник із написом "Шахед"

Дрон знайшли на березі перед зенітним полігоном Шабла. За словами мера міста Маріяна Жечова, про знахідку повідомив один із місцевих мешканців, який помітив безпілотник під час прогулянки пляжем.

Жечов підтвердив, що на корпусі апарата є напис "Шахед". За попередньою інформацією, безпілотник могло винести на узбережжя з моря.

На безпілотнику може бути вибуховий пристрій

Після виявлення дрона про інцидент повідомили військових. Очікується, що фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних предметів вивчать апарат і нейтралізують його.

На момент повідомлення експерти вже досліджували безпілотник, який виявили раніше того ж дня. Очікувалося, що військові фахівці проведуть роботи зі знешкодження пізніше.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Болгарія планує закупити понад 10 антидронових систем на тлі необхідності посилення захисту військових об'єктів та критичної інфраструктури. Країна також посилить заходи безпеки на підприємствах, де виробляють і зберігають боєприпаси та вибухові речовини.

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