У Берліні невідомий підняв перед Рейхстагом палестинський прапор: що йому за це було. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Морська піхота здійснила успішну висадку і має просування на лівобережжі Херсонщини: що відомоМорська піхота здійснила успішну висадку і має просування на лівобережжі Херсонщини: що відомоВолодимир ЗеленськийНаслідки російських обстрілів: Зеленський доручив зробити безкоштовний проїзд у наземному транспорті КиєваПоказання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть. Ілюстративне фото.Показання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть: що зміниться для українцівКушнер хоче відновити Раду Росія – НАТО, але Європа не в захваті – WPКушнер хоче відновити Раду Росія – НАТО, але Європа не в захваті – WPФутболістка у США забила "найбезглуздіший гол в історії". Відео зібрало 3 млн переглядів за добуФутболістка у США забила "найбезглуздіший гол в історії". Відео зібрало 3 млн переглядів за добуІлюстрація: гривневі купюри та монети, виплати, фінансова допомогаДеякі українці можуть оформити підвищену пенсію: кому та за яких умов платитимуть від 7 тис. грн"Трампу потрібні нові переговорники": сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настрої"Трампу потрібні нові переговорники": сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настроїДе дивитися "Шахтар" – "Динамо": розклад трансляцій центрального матчу УПЛДе дивитися "Шахтар" – "Динамо": розклад трансляцій центрального матчу УПЛКолишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у КраковіКолишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у Кракові5 речей "із дідусевої шафи", які стали трендами осені 20265 речей "із дідусевої шафи", які стали трендами осені 2026
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Берліні невідомий підняв перед Рейхстагом палестинський прапор: що йому за це було. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
279
У Берліні невідомий підняв перед Рейхстагом палестинський прапор: що йому за це було. Фото
Прапор Німеччини перед будівлею Рейхстагу в Берліні. Джерело: Ingo Joseph/Pexels

У Берліні 22-річний чоловік видерся на майже 30-метрову щоглу перед будівлею Рейхстагу та замінив прапор Німеччини на палестинський. Після цього він ще близько години залишався на висоті, а правоохоронці затримали його та двох імовірних спільників.

Про це 8 листопада повідомило видання Tagesschau. Інцидент стався близько 11:30 на площі Республіки в центральному районі Берліна. За даними поліції, двоє чоловіків віком 20 і 32 роки перебували біля щогли та допомагали 22-річному учаснику акції.

Чим закінчилася акція перед Рейхстагом

Чоловік зняв із щогли німецький прапор, відомий як "Прапор єдності", кинув його на землю та підняв замість нього прапор Палестини. Поліцейські оточили місце події та затримали двох його ймовірних помічників.

Сам 22-річний чоловік залишався на верхівці щогли, використовуючи страхувальне спорядження. Приблизно о 12:30 він самостійно спустився вниз. Тим часом правоохоронці за допомогою пожежників зняли палестинський прапор.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
12,2 т.
Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"
12,2 т.
Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"
Марія ДрофичМарія Дрофич
2,6 т.
Україна може завадити бажанню Ірану отримати від Росії ЗРС С-400 – медіа
2,6 т.
Україна може завадити бажанню Ірану отримати від Росії ЗРС С-400 – медіа
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
1,6 т.
Важливо активізувати взаємодію: Ердоган і Трамп обговорили врегулювання війни в Україні
1,6 т.
Важливо активізувати взаємодію: Ердоган і Трамп обговорили врегулювання війни в Україні

Однак повернути німецький стяг одразу не вдалося, оскільки механізм підйому прапора був пошкоджений.

У Берліні невідомий підняв перед Рейхстагом палестинський прапор: що йому за це було. Фото

Палестинський прапор перед будівлею Рейхстагу. Джерело: Tagesschau

Які звинувачення загрожують чоловікові

Після встановлення особистих даних двох чоловіків віком 20 і 32 роки відпустили, обмежившись вимогою залишити територію. Натомість 22-річний учасник інциденту залишився затриманим.

Розслідуванням займається підрозділ державної безпеки земельного управління кримінальної поліції. Чоловікові закидають можливу наругу над державою та її символами, пошкодження майна, порушення берлінського закону про свободу зібрань і незаконне проникнення на територію.

У Берліні невідомий підняв перед Рейхстагом палестинський прапор: що йому за це було. Фото

Палестинський прапор перед будівлею Рейхстагу. Джерело: Tagesschau

Нагадаємо, у червні 2026 року в Таллінні виявили розірваний український прапор зі слідами підпалу. Естонська поліція розпочала розслідування за фактом наруги над офіційними символами іноземних держав і міжнародних організацій. Правоохоронці встановлювали причетних до інциденту.

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року в центрі Вільнюса двоє нетверезих чоловіків зірвали та зламали прапор України, встановлений на будівлі. Підозрюваних затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Схожі теми
НімеччинаБерлінПалестинаполіціяскандали
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!