У Берліні невідомий підняв перед Рейхстагом палестинський прапор: що йому за це було. Фото

У Берліні 22-річний чоловік видерся на майже 30-метрову щоглу перед будівлею Рейхстагу та замінив прапор Німеччини на палестинський. Після цього він ще близько години залишався на висоті, а правоохоронці затримали його та двох імовірних спільників.

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Про це 8 листопада повідомило видання Tagesschau. Інцидент стався близько 11:30 на площі Республіки в центральному районі Берліна. За даними поліції, двоє чоловіків віком 20 і 32 роки перебували біля щогли та допомагали 22-річному учаснику акції.

Чим закінчилася акція перед Рейхстагом

Чоловік зняв із щогли німецький прапор, відомий як "Прапор єдності", кинув його на землю та підняв замість нього прапор Палестини. Поліцейські оточили місце події та затримали двох його ймовірних помічників.

Сам 22-річний чоловік залишався на верхівці щогли, використовуючи страхувальне спорядження. Приблизно о 12:30 він самостійно спустився вниз. Тим часом правоохоронці за допомогою пожежників зняли палестинський прапор.

Однак повернути німецький стяг одразу не вдалося, оскільки механізм підйому прапора був пошкоджений.

Які звинувачення загрожують чоловікові

Після встановлення особистих даних двох чоловіків віком 20 і 32 роки відпустили, обмежившись вимогою залишити територію. Натомість 22-річний учасник інциденту залишився затриманим.

Розслідуванням займається підрозділ державної безпеки земельного управління кримінальної поліції. Чоловікові закидають можливу наругу над державою та її символами, пошкодження майна, порушення берлінського закону про свободу зібрань і незаконне проникнення на територію.

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Нагадаємо, у червні 2026 року в Таллінні виявили розірваний український прапор зі слідами підпалу. Естонська поліція розпочала розслідування за фактом наруги над офіційними символами іноземних держав і міжнародних організацій. Правоохоронці встановлювали причетних до інциденту.

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року в центрі Вільнюса двоє нетверезих чоловіків зірвали та зламали прапор України, встановлений на будівлі. Підозрюваних затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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