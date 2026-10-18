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Туреччину накрили руйнівні повені: є загиблі та зниклі безвісти, проводили евакуацію. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Туреччину накрили руйнівні повені: є загиблі та зниклі безвісти, проводили евакуацію. Фото
Наслідки повеню. Джерело: TRT Haber.

Кількість загиблих унаслідок повеней у Туреччині зросла до шести після того, як рятувальники знайшли тіла ще двох людей у Стамбулі та Коджаелі. Пошукові роботи тривають, зокрема в районі Айазага.

Через розлив струмка були пошкоджені житлові будинки, комерційні приміщення та автомобілі. Про це повідомляє турецький телеканал TRT Haber.

Стихія вдарила по регіонах після сильних опадів, які накрили Стамбул 14 жовтня. Наразі екстрені служби продовжують пошуки зниклих безвісти та ліквідацію наслідків негоди.

У затоці Золотий Ріг у Стамбулі водна поліція та поліцейський гелікоптер виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 30-річний громадянин Туркменістану Мурат Бабаджанов. Після цього кількість жертв повені у місті зросла до п’яти.

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Туреччину накрили руйнівні повені: є загиблі та зниклі безвісти, проводили евакуацію. Фото

У Стамбулі та Коджаелі тривають пошукові операції після сильних злив. Джерело: TRT Haber.

Ще одне тіло знайшли в турецькій провінції Коджаелі, у районі Гебзе. Чоловік перебував серед двох людей, які зникли після того, як позашляховик упав у струмок і його понесло потоком води. Особу загиблого поки не встановили, пошуки другої людини продовжуються.

Водночас у стамбульському районі Айазага рятувальники розшукують Ахмета Деріна та Хашима Джирітоґуллари. До операції залучені підрозділи AFAD, пожежна служба Стамбула, жандармерія та пошуково-рятувальні команди PAK.

Крім того, у районі тривають роботи зі знесення небезпечних будівель, розташованих у руслі струмка. Через повінь там затопило будинки, магазини й автомобілі, а потужний потік води спричинив значні руйнування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 16 вересня, сильні зливи на сході Іспаніїспричинили підтоплення та перебої в роботі транспорту. У Валенсійській автономії перекривали дороги, а неподалік Барселони вода віднесла автомобіль у потік – його водій загинув.

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