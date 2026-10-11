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Туреччині автобус зіткнувся з евакуатором: 11 людей загинуло, кілька десятків постраждали. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Туреччині автобус зіткнувся з евакуатором: 11 людей загинуло, кілька десятків постраждали. Фото
Влада Туреччини стежить за перебігом подій. Джерело: ntv.com.tr

У турецькій провінції Маніса туристичний автобус зіткнувся з евакуатором на трасі Гебзе – Орхангазі – Ізмір. Унаслідок аварії загинули 11 людей, ще 27 отримали поранення.

Один із постраждалих перебуває у критичному стані. Про це повідомляє телеканал NTV

Як сталася аварія в Манісі

ДТП сталася в районі Ахісар приблизно об 11:11 ранку неподалік пункту справляння плати за проїзд на трасі Гебзе – Орхангазі – Ізмір.

За наявними даними, водій туристичного автобуса не проїхав перехрестя та намагався здати назад. У цей момент у автобус ззаду врізався евакуатор.

Автобус прямував із Бурси до гарячих джерел у районі Памуккале провінції Денізлі. Після повідомлення про аварію на місце направили машини швидкої допомоги, пожежні підрозділи та поліцію.

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Туреччині автобус зіткнувся з евакуатором: 11 людей загинуло, кілька десятків постраждали. Фото

ДТП в Туреччині. Джерело: ntv.com.tr

Скільки людей загинули та постраждали

За даними регіонального представника телеканалу NTV Меріха Ака, унаслідок зіткнення загинули 11 людей, ще 27 отримали поранення. Постраждалих доправили до різних лікарень.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Кемаль Мемішоглу повідомив, що один із постраждалих перебуває у критичному стані, 18 – у стані середньої тяжкості, а восьмеро – у хорошому стані.

Губернатор Маніси Вахдеттін Озкан уточнив, що серед постраждалих 16 людей доправили до лікарень із жовтим кодом небезпеки, дев’ятьох – із зеленим та одного – з червоним.

На місці аварії працювали співробітники Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), поліції, жандармерії, пожежної служби й медики.

Туреччині автобус зіткнувся з евакуатором: 11 людей загинуло, кілька десятків постраждали. Фото

ДТП в Туреччині. Джерело: ntv.com.tr

Туреччині автобус зіткнувся з евакуатором: 11 людей загинуло, кілька десятків постраждали. Фото

ДТП в Туреччині. Джерело: ntv.com.tr

Обставини ДТП розслідують три прокурори

Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек повідомив, що Головна прокуратура Ахісара розпочала судове розслідування. За його словами, справою займаються троє державних прокурорів.

"Я молюся Всемогутньому Богу про милосердя до наших громадян, які загинули внаслідок цих подій; я висловлюю свої співчуття та співчуття їхнім сім’ям та близьким, і бажаю якнайшвидшого одужання нашим постраждалим громадянам", – заявив Гюрлек.

Губернатор Маніси Вахдеттін Озкан також прибув на місце аварії, де отримав інформацію від офіційних осіб. Він наголосив на важливості дотримання правил дорожнього руху.

"Ми болісно переконуємося в тому, наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху", – сказав Озкан.

Влада Туреччини стежить за перебігом подій

Міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі заявив, що після аварії на місце оперативно направили співробітників AFAD, поліції, жандармерії, пожежної служби та бригади швидкої допомоги 112.

"Ми уважно стежимо за перебігом подій спільно з усіма відповідними установами", – зазначив він.

Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу також висловив співчуття родинам загиблих і побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

Туреччині автобус зіткнувся з евакуатором: 11 людей загинуло, кілька десятків постраждали. Фото

ДТП в Туреччині. Джерело: ntv.com.tr

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Деснянському районі Києва сьогодні, 30 вересня, сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення машин є постраждалі, яких з понівечених машин діставали рятувальники.

Ще одна жахлива аварія сталася 29 вересня на трасі Київ-Одеса поблизу села Тихий Хутір Уманського району. Там унаслідок зіткнення загинули водій і пасажир легкового автомобіля, ще одна людина отримала допомогу медиків на місці події.

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