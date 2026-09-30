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Туреччина та Азербайджан розробили проєкт модернізації застарілих БМП з урахуванням війни в Україні. Фото і відео

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Туреччина та Азербайджан розробили проєкт модернізації застарілих БМП з урахуванням війни в Україні. Фото і відео
Модернізована радянська машина БМП-1
Джерело: Колаж OBOZ.UA/Defence and Technology/X

Турецька корпорація Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) спільно з азербайджанською компанією MİRAS представила проєкт глибокої модернізації радянських бойових машин піхоти БМП-1. Оновлена версія отримала позначення БМП-1T та назву TURAN, а серед ключових змін – встановлення системи для захисту від дронів.

Презентація відбулася на оборонній виставці ADEX 2026 на стенді MKE, повідомляє Defence Turk. Для реалізації проєкту дочірня структура турецької корпорації – Makine Kimya Azerbaijan (MKA) – підписала відповідну угоду, яка передбачає модернізацію та технічне обслуговування бронетехніки безпосередньо в Азербайджані.

Що змінили в БМП-1T TURAN

Азербайджан отримав парк БМП-1 у спадок від радянської армії, а значна кількість цих машин опинилася на озброєнні країни після розпаду СРСР. Згодом бронетехніка використовувалася під час Першої та Другої Карабахських воєн.

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Туреччина та Азербайджан розробили проєкт модернізації застарілих БМП з урахуванням війни в Україні. Фото і відео

БМП-1T

Джерело: Defence and Technology/X

За даними аналітичних звітів The Military Balance, азербайджанська армія має близько 40–50 боєздатних БМП-1. Водночас розробники розглядають TURAN і як потенційний експортний продукт, оскільки значна кількість таких машин досі експлуатується в різних країнах.

Туреччина та Азербайджан розробили проєкт модернізації застарілих БМП з урахуванням війни в Україні. Фото і відео

БМП-1T

Джерело: Defence and Technology/X

Під час модернізації радянську 73-мм гармату 2А28 "Гром" замінили на сучасну 30-мм автоматичну гармату з подвійною системою подачі боєприпасів. Її встановили на дистанційно керованій башті, яка може повертатися на 360° та забезпечує збільшені кути піднесення.

Туреччина та Азербайджан розробили проєкт модернізації застарілих БМП з урахуванням війни в Україні. Фото і відео

БМП-1T

Джерело: Defence and Technology/X

БМП-1Т також отримала сучасну систему управління вогнем. До її складу входять електрооптичний прицільний комплекс, тепловізійний приціл та система автоматичного супроводу цілей.

Туреччина та Азербайджан розробили проєкт модернізації застарілих БМП з урахуванням війни в Україні. Фото і відео

БМП-1T

Джерело: Defence and Technology/X

Окрему увагу розробники приділили захисту від безпілотників. Для цього до БМП інтегрували напрацювання турецької системи ближньої протиповітряної оборони TOLGA від MKE, яка має забезпечувати боротьбу з дронами.

Туреччина та Азербайджан розробили проєкт модернізації застарілих БМП з урахуванням війни в Україні. Фото і відео

БМП-1T

Джерело: Defence and Technology/X

Нагадаємо, армія США випробувала мобільний лазерний комплекс AMP-HEL потужністю 20 кВт для боротьби з малими безпілотниками. Його встановили на легкій тактичній машині Infantry Squad Vehicle, що дозволяє використовувати комплекс безпосередньо разом із підрозділами.

Як писав OBOZ.UA, Польща отримала нову партію південнокорейських танків K2 Black Panther. До країни прибули ще 18 машин, які поповнять 16-ту механізовану дивізію, а загалом Варшава замовила ще 180 таких танків, зокрема у полонізованій версії K2PL.

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