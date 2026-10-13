"Цифрова пастка": що таке GPS-спуфінг і чи справді через нього може впасти літак

GPS-спуфінг – це підроблення супутникових навігаційних сигналів, щоб змусити пристрій визначати неправильне місце розташування або рухатися за хибними координатами. Особливо це явище частішає, коли літак рухається поблизу зони бойових дій.

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Проте GPS – не єдина система навігації літака, тому експерти вважають малоймовірним, щоб спуфінг призвів до авіакатастрофи. Про це йдеться у матеріалі видання The Telegraph.

Як відбувається процес спуфінгу

GPS-приймач, що розташований у кабіні літака, отримує точну інформацію про місцезнаходження, що передається з мережі супутників.

Зазначається, що GPS корисний для навігації, але не менш важливий ще й тому, що забезпечує роботу бортового годинника, метеорологічних систем і системи попередження про небезпечне зближення із землею (GPWS), яка повідомляє пілота про безпосередню небезпеку зіткнення із землею чи горою, а також інших систем безпеки в кабіні пілотів.

Експерти зауважили, що за останні три роки перешкоди GPS стали однією з найбільших проблем для пілотів. Такого впливу, зокрема, зазнають приблизно 1000 рейсів на день.

Процес GPS-спуфінгу складається з двох етапів. Перший – глушіння сигналу. Наземний передавач, зазвичай установлений на кузові вантажівки, створює радіоперешкоди, які вловлює GPS-приймач літака. Сигнал, що надходить згори від супутників, відносно слабкий, тому його порівняно легко заглушити.

Наступний етап – спуфінг. Коли справжні сигнали заглушено, окремий наземний передавач транслює фальшивий сигнал GPS, який перекриває правильну інформацію. Після цього нові, неправдиві дані про місцеперебування та висоту літака передаються до інших бортових систем.

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У більшості випадків фальшиві координати вказують на місце неподалік. Проте іноді літак можуть цифровим способом "перемістити" на інший кінець світу. Наприклад, нещодавно зафіксували випадок, коли через спуфінг літак, що перебував у небі над Польщею, нібито опинився в Лімі – столиці Перу.

Це явище часто трапляється неподалік від зони бойових дій

У більшості випадків спуфінг пасажирських літаків не має злого умислу, а є побічним наслідком військових оборонних заходів. Сигнали глушіння та спуфінгу використовують, щоб порушити роботу навігаційних систем дешевших безпілотників. Однак ці перешкоди також впливають на цивільні літаки.

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Карта поширення спуфінгу постійно змінюється. Наприклад, у 2023 році, коли на тлі війни в Газі загострилася напруженість на Близькому Сході, повітряний простір навколо Кіпру був одним із районів управління повітряним рухом, де спуфінг фіксували найчастіше у світі.

Однак загалом, зазначають фахівці, проблема охоплює весь світ.

Експерти також навели статистику випадків спуфінгу. Так, 1 серпня 2023 року було зафіксовано 27 рейсів, які зазнали спуфінгу. Рік потому таких випадків було вже 1394. Ще через рік – 806. А 1 серпня 2026 року їхня кількість становила 1444.

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Пілоти користуються кількома навігаційними системами

Експерти зазначають, що пілоти користуються не однією, а поєднанням різних систем. "Серед них – інерціальні навігаційні системи (INS), які не залежать від зовнішніх сигналів або даних, а також наземні радіонавігаційні станції, якщо вони доступні. Ці засоби стали особливо корисними в районах, де поширений спуфінг", – йдеться в матеріалі.

Чи може впасти літак через спуфінг

Фахівці зазначають, що коли спуфінг є наслідком бойових дій, це навряд призведе до авіакатастрофи, проте інша ситуація, коли зловмисник цілеспрямовано атакує конкретний літак.

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Проте і в такому разі фахівці вважають це малоймовірним, втім, наголошують, що це серйозна проблема, з якою авіакомпанії мусять боротися. Так, зокрема, експерт Браян Сміт називає "фантастичним" припущення, що через спуфінг пілот може перевести літак із крейсерської висоти до падіння в море.

Однак у разі спуфінгу над гірським масивом ситуація може бути іншою.

"Якщо зробити це в гірській місцевості, у того, хто підмінює сигнал, буде більше шансів спрямувати літак, що летить горизонтально, просто в гору", – зазначив експерт Рафаель Монштайн.

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