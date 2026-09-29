НАТО проводить масштабні навчання "Strike Warrior", під час яких військові відпрацьовують дії у разі можливого нападу Росії. У Північному морі союзники тренуються діяти в умовах високої інтенсивності бойових дій, зокрема відбивати повітряні атаки та проводити десантні операції.

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Про це повідомляє The Telegraf. Разом з тим військові командири попереджають про зростання російських кіберзагроз, диверсій та активності поблизу критичної інфраструктури.

Альянс посилює підготовку до загроз з боку Росії

У масштабних навчаннях НАТО, організованих Великою Британією, взяли участь близько 1300 військовослужбовців і представників країн Альянсу. Під час маневрів відпрацьовували сценарії, наближені до можливих бойових дій.

Водночас військове керівництво країн НАТО занепокоєне зростанням російських гібридних загроз. Йдеться, зокрема, про використання безпілотників, кібератаки та диверсії проти критичної інфраструктури, які можуть створювати дедалі серйозніші ризики для безпеки Європи.

"Ця загроза реальна, і я дуже нею стурбований", – пояснив командир корабля "Ван Амстел" капітан Сйорс тер Він.

Командир корабля висловив занепокоєння тим, що Росія може намагатися підштовхнути НАТО до прямого конфлікту, і про тому уникати ситуації, яка могла б активувати статтю 5 Альянсу.

Такі ризики стали однією з причин посилення військової підготовки НАТО до можливого високої інтенсивності бойових дій. Зокрема, під час навчань у Північному морі союзники відпрацьовують поповнення запасів у морі та дії екіпажів в умовах повітряної атаки.

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За проведення цих маневрів відповідає офіцер Королівського флоту лейтенант-командир Джонатан Міллер. Він наголошує на необхідності підтримувати високий рівень готовності підрозділів і максимально наближати навчання до умов реального конфлікту.

"Ми намагалися зробити це навчання якомога складнішим, а не буденним. Це імітує те, що ми очікуємо побачити під час реальних операцій", – наголосив Міллер.

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НАТО стежить за активністю російських суден

Одним із ключових завдань SNMG1 (1-ша постійна військово-морська група НАТО) є моніторинг підозрілих російських суден, зокрема підводних човнів. Така діяльність стала особливо актуальною на тлі збільшення кількості російських субмарин, які Кремль розміщує у водах поблизу Великої Британії.

Командир тер Він також звернув увагу на швидкість реагування НАТО на потенційні загрози. За його оцінкою, авторитарні держави, зокрема Росія, Китай та Іран, можуть діяти швидше, ніж Альянс здатен ухвалювати рішення та реагувати на небезпечні ситуації.

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Він зазначив, що затримка з відповіддю дає Росії можливість використовувати військову силу для просування власних інтересів. На його думку, Москва регулярно користується такими перевагами, розраховуючи на те, що НАТО не завжди може оперативно відреагувати.

"Зараз вони здійснюють кібератаки; до Естонії влітають російські дрони з вибухівкою; в аеропорту Лейпцига є дрон, який, як ми знаємо, був там для саботажу літака. І ми це приймаємо... ми шоковані цим, але ми не вжили дуже рішучих заходів", – наголосив він.

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Керівники НАТО, які беруть участь у навчаннях "Strike Warrior", заявили про готовність реагувати на можливі дії Росії. Водночас вони наголосили, що Альянс, який має оборонний характер, не прагне прямого військового протистояння.

"Наша місія полягає в тому, щоб мати глобальну обізнаність про морську ситуацію. Ми відстежуємо військову діяльність, ми відстежуємо цивільну діяльність, і щоразу, коли щось видається підозрілим, ми звертатимемося до наших союзних країн, і вони тоді порушуватимуть кримінальне переслідування… Ми ніби б'ємо у дзвін тривоги та робимо речі можливими… ми готові", – зазначив контрадмірал Ніколас Молітор.

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Як писав OBOZ.UA, раніше головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич застеріг Москву від нападу на країни НАТО, зазначивши, що Росії "краще цього не робити". Він наголосив, що на тлі диверсій РФ у НАТО посилюють обмін розвідданими.

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