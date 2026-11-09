"Ця держава зазнає краху": Трамп сказав, чи планує відновлення війни в Ірані

Дональд Трамп вважає, що Сполученим Штатам навряд чи доведеться відновлювати бойові дії проти Ірану, якщо Тегеран погодиться на жорстку угоду щодо своєї ядерної програми та відкриття Ормузької протоки. Водночас американський президент попередив, що Вашингтон має сили та визначені цілі для нових ударів, якщо переговори не дадуть результату.

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Про це Трамп заявив в інтерв'ю CNN, яке відбулося телефоном у неділю. Під час 20-хвилинної розмови з журналістом Джимом Сьютто він п'ять разів повторив, що нова військова операція проти Ірану "вкрай малоймовірна".

Переговори з Тегераном

За словами Трампа, подальший розвиток подій залежить від того, чи погодиться Іран підписати достатньо жорстку угоду.

"Від цього залежить, чи підпишуть вони дуже сильну угоду. Відповідь – вкрай малоймовірно, що це буде необхідно. Вони – держава, яка занепадає", – сказав американський президент.

Він також згадав про економічні проблеми Ірану та заявив, що інфляція в країні цього року сягнула 301%. За словами Трампа, американські удари завдали Ірану значної військової шкоди, а економічний тиск продовжує послаблювати його позиції.

"Вони фінансово згасають. Ми вдарили по них у військовому плані. Ми могли б із ними покінчити", – заявив президент США.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що не виключає нового застосування сили. Він наголосив, що ухвалить відповідне рішення, якщо вважатиме його необхідним.

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Військові напоготові

Попри заяви про небажання відновлювати бойові дії, американські сили в регіоні перебувають у готовності. Трамп повідомив, що поблизу Ірану зосереджені три авіаносці США. За його словами, останній із них нещодавно прибув, а всі кораблі повністю готові до виконання бойових завдань.

Американський президент також розповів, що військові визначили об'єкти інфраструктури на території Ірану, які можуть стати цілями в разі нової операції. Серед них – електростанції та мости.

"У нас є 38 мостів у прицілі, які ми можемо знищити буквально за одну годину. Усі вони будуть зруйновані", – заявив Трамп.

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Однак він додав, що не хотів би знищувати цю інфраструктуру, оскільки її відновлення може тривати близько десяти років. За словами президента США, будівництво мостів потребує багато часу, тому він не хотів би віддавати наказ про їхнє руйнування.

Трамп також заявив, що іранська протиповітряна оборона фактично знищена. Він стверджує, що країна втратила всі засоби протиповітряного захисту, а її можливості з виробництва ракет і безпілотників суттєво скоротилися.

За оцінкою американського президента, Іран зберіг приблизно 10% ракетного потенціалу та 15% можливостей із виробництва дронів. Значну частину заводів, які виготовляли відповідну продукцію, за його словами, знищено.

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Тим часом дипломатична активність на Близькому Сході посилилася після проміжних виборів у США. У п'ятницю Катар повідомив, що Трамп телефонував еміром країни шейху Тамімові бін Хамаду Аль Тані, щоб обговорити деескалацію ситуації.

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів переговори з колегами із Саудівської Аравії, ОАЕ, Оману, Пакистану, Кувейту, Йорданії, Туреччини, Кіпру та Катару.

Водночас США посилюють тиск на Тегеран. Американські військові оголосили винагороду до 20 мільйонів доларів за інформацію про іранську ядерну програму. Також Вашингтон створив спеціальну групу, завданням якої є перешкоджати переміщенню Іраном сучасного озброєння та інших матеріалів сухопутними маршрутами.

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Ще одним ускладненням залишається ситуація в Ормузькій протоці. Через неї проходять нафтові танкери, які, за даними CNN, зазнавали іранських атак. Переговори між сторонами поки не принесли суттєвого дипломатичного прогресу.

Попри це, Трамп знову наголосив, що вважає нову військову операцію малоймовірною. "Вони дуже хочуть укласти угоду", – підсумував президент США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Іран офіційно зняв обмеження на дальність застосування ракет.