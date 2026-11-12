Ціна питання – $8 млн: що відомо про новий американський БПЛА XQ-58A Valkyrie

Американська компанія Kratos назвала орієнтовну вартість безпілотного винищувача XQ-58A Valkyrie. Залежно від конфігурації його ціна становитиме від 6 до 8 млн доларів, що робить апарат відносно недорогим у своєму класі.

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Водночас вартість дрона зросла порівняно з попередніми оцінками, але залишається нижчою за заплановану ціну деяких інших безпілотників для американської програми CCA. Про це пише видання TWZ.

Як змінювалася ціна XQ-58A Valkyrie

Нинішня оцінка вартості безпілотника становить 6–8 млн доларів залежно від конфігурації. Це на 2 млн доларів більше, ніж озвучували у 2024 році, коли йшлося про ціну в межах 4–6 млн доларів.

Ще у 2019 році в Kratos сподівалися знизити вартість Valkyrie до 2 млн доларів за умови досягнення серійного виробництва.

Попри подорожчання, безпілотник залишається відносно дешевим порівняно з іншими апаратами цього класу. Зокрема, Повітряні сили США планують, що один БПЛА першої ітерації Increment 1 за програмою Collaborative Combat Aircraft (CCA) коштуватиме близько 20 млн доларів.

У компанії Anduril стверджують, що їхній YFQ-44A Fury буде дешевшим за цю суму, однак конкретної вартості не називають.

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Скільки можуть коштувати інші безпілотники

Ще один приклад – MQ-28 Ghost Bat від Boeing, який перебуває в малосерійному виробництві для Австралії. У 2024 році його ціну планували на рівні 10% від вартості пілотованого винищувача. Тоді це відповідало приблизно 8 млн доларів, однак наразі невідомо, скільки апарат коштує після появи ітерації Block 3.

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У Defense Express зазначають, що якщо орієнтуватися на вартість F-35 для США, яка починається від 92 млн доларів для лотів, що постачатимуться найближчими роками, то 10% становитимуть від 9,2 млн доларів. Якщо вартість безпілотників вдасться втримати на такому рівні, це буде доволі вигідним показником.

Для порівняння, ударні MQ-9A Reaper могли коштувати понад 30 млн доларів. Тому озвучена Kratos ціна Valkyrie виглядає конкурентною, хоча MQ-9A може нести більше озброєння, тоді як корисне навантаження безпілотників типу "вірний відомий" не таке велике.

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Які особливості має XQ-58A Valkyrie

Однією з особливостей Valkyrie є невибагливість до інфраструктури. Безпілотник може запускатися за допомогою ракетного прискорювача або з візка. Також існує варіант для використання злітно-посадкової смуги, а ще розробляється модифікація з вертикальним зльотом.

Для порівняння, YFQ-44A Fury від Anduril уже злітає зі злітно-посадкової смуги. Водночас він менший за Valkyrie: його довжина становить 6,1 метра, а максимальна злітна маса – 2268 кг.

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Довжина XQ-58A Valkyrie становить 8,8 метра, а максимальна злітна маса – від 2722 до 2948 кг.

Обидва безпілотники вже здійснили перший запуск ракети AIM-120.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські ударні безпілотники продовжують удосконалювати, а в їхніх уламках українські фахівці регулярно знаходять нові компоненти. Зокрема, у "Шахедах" виявляють китайські двигуни, антени, модеми та камери. Водночас новітні російські дрони "Герань-5" під час маневрів в окремих випадках розганялися до 1000 км/год.