"Це злочин": Румунія поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі

Росія несе повну відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі, внаслідок яких за останню добу загинули щонайменше вісім людей. Російська агресія перетворює акваторію на небезпечну зону для судноплавства та вчиняє злочини, вбиваючи моряків торговельного флоту.

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Про це заявила очільниця МЗС Румунії Оана Цою у соцмережі Х. Вона висловила співчуття родинам, які втратили своїх близьких.

Атака біля румунського узбережжя

Міністерка закордонних справ повідомила, що за останні 24 години нападу зазнали чотири торгові судна, зокрема в територіальних водах та виключній економічній зоні Румунії.

За словами Цою, румунські підрозділи Берегової охорони та Служби з надзвичайних ситуацій беруть участь у пошуково-рятувальній операції, розшукуючи зниклих моряків одного з атакованих 15 жовтня суден.

П’ятьох членів екіпажу вже доправили гелікоптером до лікарні в Констанці. Їхній стан стабільний, деяким морякам надають допомогу через опіки та отруєння димом.

Росія несе повну відповідальність

Цою заявила, що Росія у своїй агресивній війні проти України порушує всі норми міжнародного права та перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.

"Вбивство моряків торговельного флоту в регіоні та в усьому світі є злочином. Росія несе повну відповідальність за ці події", – наголосила глава румунського МЗС.

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Цою пов’язала атаки на судна із ширшою загрозою для Румунії. За її словами, одночасно з ударами по цивільному судноплавству зростає кількість російських "Шахедів" та інших повітряних і морських дронів, які заходять у румунський простір.

"Це жорстокі та вбивчі напади на цивільних осіб. Це відбувається в той самий час, коли ми спостерігаємо зростання кількості російських дронів "Шахед" та інших типів повітряних і морських дронів, що проникають у наш простір – лише сьогодні їх було три. Наші збройні сили підняли винищувачі для профілактичного патрулювання повітряного простору", – сказала Цою.

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Румунія хоче посилити колективну відповідь НАТО

Румунія поінформувала союзників і європейських партнерів про останні інциденти. Цою заявила, що розслідування тривають, а Бухарест координує подальші дії з НАТО та партнерами.

За її словами, Румунія активізує зусилля для зміцнення колективної здатності НАТО ефективно реагувати на такі інциденти та посилення його позицій у сфері стримування та оборони.

Цою повідомила, що Бухарест домовився про скликання Північноатлантичної ради протягом найближчих днів генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після його зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном та прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

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"Ми продовжуємо наполягати на припиненні вогню в Чорному морі, щоб усунути загрозу для цивільних суден і відновити безпеку судноплавства на цій важливій глобальній артерії торгівлі продовольством" , – наголосила очільниця МЗС Румунії.

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 жовтня поблизу румунського міста Суліна дрон атакував нафтовий танкер Yara J, що йшов без вантажу під прапором Коморських Островів. У момент удару на борту перебувало 17 членів екіпажу з Сирії, Індії та Ірану. Цивільне торгове судно прямувало до України.