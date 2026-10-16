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"Це злочин": Румунія поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі

Надія ДанищукНадія Данищук
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"Це злочин": Румунія поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі
Румунія звинуватила Росію в атаках на цивільні судна в Чорному морі. Джерело: Ілюстративне фото Getty Images

Росія несе повну відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі, внаслідок яких за останню добу загинули щонайменше вісім людей. Російська агресія перетворює акваторію на небезпечну зону для судноплавства та вчиняє злочини, вбиваючи моряків торговельного флоту.

Про це заявила очільниця МЗС Румунії Оана Цою у соцмережі Х. Вона висловила співчуття родинам, які втратили своїх близьких.

Атака біля румунського узбережжя

Міністерка закордонних справ повідомила, що за останні 24 години нападу зазнали чотири торгові судна, зокрема в територіальних водах та виключній економічній зоні Румунії.

За словами Цою, румунські підрозділи Берегової охорони та Служби з надзвичайних ситуацій беруть участь у пошуково-рятувальній операції, розшукуючи зниклих моряків одного з атакованих 15 жовтня суден.

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П’ятьох членів екіпажу вже доправили гелікоптером до лікарні в Констанці. Їхній стан стабільний, деяким морякам надають допомогу через опіки та отруєння димом.

Росія несе повну відповідальність

Цою заявила, що Росія у своїй агресивній війні проти України порушує всі норми міжнародного права та перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.

"Вбивство моряків торговельного флоту в регіоні та в усьому світі є злочином. Росія несе повну відповідальність за ці події", – наголосила глава румунського МЗС.

Цою пов’язала атаки на судна із ширшою загрозою для Румунії. За її словами, одночасно з ударами по цивільному судноплавству зростає кількість російських "Шахедів" та інших повітряних і морських дронів, які заходять у румунський простір.

"Це жорстокі та вбивчі напади на цивільних осіб. Це відбувається в той самий час, коли ми спостерігаємо зростання кількості російських дронів "Шахед" та інших типів повітряних і морських дронів, що проникають у наш простір – лише сьогодні їх було три. Наші збройні сили підняли винищувачі для профілактичного патрулювання повітряного простору", – сказала Цою.

Румунія хоче посилити колективну відповідь НАТО

Румунія поінформувала союзників і європейських партнерів про останні інциденти. Цою заявила, що розслідування тривають, а Бухарест координує подальші дії з НАТО та партнерами.

За її словами, Румунія активізує зусилля для зміцнення колективної здатності НАТО ефективно реагувати на такі інциденти та посилення його позицій у сфері стримування та оборони.

Цою повідомила, що Бухарест домовився про скликання Північноатлантичної ради протягом найближчих днів генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після його зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном та прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

"Ми продовжуємо наполягати на припиненні вогню в Чорному морі, щоб усунути загрозу для цивільних суден і відновити безпеку судноплавства на цій важливій глобальній артерії торгівлі продовольством" , – наголосила очільниця МЗС Румунії.

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 жовтня поблизу румунського міста Суліна дрон атакував нафтовий танкер Yara J, що йшов без вантажу під прапором Коморських Островів. У момент удару на борту перебувало 17 членів екіпажу з Сирії, Індії та Ірану. Цивільне торгове судно прямувало до України.

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