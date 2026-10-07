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"Це тривожна ситуація": Литва може закрити кордон для росіян через поширення чуми

Іван Черленський
Іван Черленський
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"Це тривожна ситуація": Литва може закрити кордон для росіян через поширення чуми
Литва готується до можливих обмежень на тлі повідомлень про чуму в РФ

Литва може обмежити транзит російських громадян через свою територію, якщо повідомлення про випадки легеневої чуми в Росії підтвердиться і хвороба становитиме загрозу для країни. У такому разі питання розглядатимуть спільно з Європейським Союзом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Литви Лінас Кукураїтіс, повідомляє LRT. Він пояснив, що після пандемії COVID-19 у ЄС діють процедури, які передбачають обмеження пересування у разі надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

Кукураїтіс наголосив, що Литва готова порушити питання про такі обмеження навіть за найменшої загрози, а остаточне рішення ухвалюватимуть разом із європейськими партнерами.

"Якби ми побачили бодай найменшу загрозу, ми б порушили це питання, і рішення приймалися б спільно", – сказав міністр.

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Напередодні Кукураїтіс провів зустріч із представниками основних державних установ, які відповідають за реагування на подібні спалахи. За його словами, у Литві вже визначені необхідні процедури реагування та є достатні запаси медикаментів.

Водночас міністр наголосив, що повідомлення про випадок легеневої чуми в Росії наразі не підтверджене незалежними джерелами.

"Ситуація викликає занепокоєння, але ми також хочемо заспокоїти громадськість", – сказав Кукураїтіс.

Він додав, що до повідомлень із РФ ставляться обережно, оскільки це "країна, що веде війну і є ворожою".

За словами міністра, Литва, інші європейські країни та США уважно стежать за розвитком подій.

Водночас Національний центр громадського здоров'я Литви заявив, що підвищеного ризику зараження чумою для населення країни нині немає. У відомстві наголосили, що наявних даних недостатньо, аби незалежно підтвердити, що йдеться саме про легеневу чуму.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в російському Шелехові після смерті 28-річної дослідниці протичумного інституту щонайменше 60 працівників установи відправили на карантин. Жінка могла контактувати зі збудником легеневої чуми, однак російські офіційні структури не підтвердили, що саме ця інфекція стала причиною її смерті. Після цього Казахстан, Монголія, Киргизстан та Узбекистан посилили санітарно-карантинні заходи.

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