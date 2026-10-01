"Це сценарій 11 вересня": ізраїльські спецслужби вважають, що другий пілот літака Flydubai планував врізатись у хмарочос
Той теракт, який стався 11 вересня 2001 року в США, й досі вважається наймасовішим за кількістю постраждалих та жертв. Але 30 вересня 2026 року в Ізраїлі міг статися аналогічний, і хто знає – може останній зрівнявся б або навіть випередив американську трагедію за кількістю жертв. Йдеться про інцидент з літаком Flydubai, який летів з ОАЕ до Ізраїлю.
Ізраїльські спецслужби вважають, що другий пілот літака Flydubai намагався захопити керування, щоб направити лайнер на зіткнення з хмарочосом у Тель-Авіві. Про це виданню The Telegraph повідомили три обізнані джерела.
Сценарій 11 вересня
"Вважається, що це сценарій, подібний до теракту 11 вересня, коли другий пілот вбиває пілота і розбиває літак на території Ізраїлю разом з усіма пасажирами, більшість із яких – ізраїльтяни", – цитує видання одне з своїх джерел.
Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу стверджує, що пілота-терориста заарештували та допитують. Причому його особа, наміри та мотиви офіційно досі не оприлюднені.
Та за інформацією правоохоронних джерел The Telegraph, заарештований є оманцем.
Ізраїль вже розслідує, як вийшло, що саме оманцу дозволили виконувати рейс до Тель-Авіва, враховуючи, що Оман та Ізраїль не мають дипломатичних відносин, а Ізраїль запроваджує суворий контроль за іноземними екіпажами, що літають у його повітряному просторі.
Деталі інциденту
Як повідомляв OBOZ.UA, пасажирський літак, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, передав код, який вказує на викрадення. Повітряне судно знизилося до підозрілої висоти та змінило курс у бік Саудівської Аравії.
Як пізніше розповів Нетаньяху, на борту один із пілотів під час польоту поранив іншого ножем, після чого, ймовірно, намагався спровокувати падіння літака. Та пасажирам разом з одним із членів екіпажу вдалося потрапити до кабіни пілотів і знешкодити нападника.
Несподівані дипломатичні наслідки
Так чи так, ця спроба теракту може зруйнувати "делікатні відносини" між країнами Перської затоки та Ізраїлем, які останніми роками дедалі поліпшувалися, вважають в The Telegraph. Видання цитує кілька ізраїльських політиків, які на відміну від прем’єру країни незадовільні суто констатацією фактів і вимагають помсти у той чи інший спосіб.
Так, ізраїльський міністр оборони Ізраїль Кац прямо назвав інцидент "спробою джихадистського нападу", на який "повинна бути відповідна реакція". За його словами, "згідно з попередньою інформацією військових, терорист мав один намір розбити літак з усіма пасажирами на борту".
Інший "яструб" у кабміні Нетаньягу, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що даний інцидент показав: Ізраїль повинен продовжувати свої військові зусилля, "доки не досягнемо повної перемоги в Ірані, Лівані, Газі, Юдеї та Самарії".
І це не єдині голоси в Ізраїлі, через які "стосунки з ОАЄ можуть знов погіршитись", зазначають в виданні.
Інциденти з авіаперевізниками
Нагадаємо, Іран різко відреагував на новий виток економічного тиску з боку США, спрямований на ізоляцію цивільної авіації країни. Тегеран попередив сусідні держави про заходи у відповідь, якщо вони підкоряться вимогам Вашингтона і припинять обслуговування іранських авіакомпаній.
Як повідомляв OBOZ.UA, у Венесуелі розбився легкомоторний літак, на борту якого перебувало семеро людей. Серед них – українська модель Софія Комар та двоє місцевих бізнесменів – брати Домінго Арнальдо та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон. Усі пасажири та члени екіпажу вижили, однак отримали травми, а інформації про їхній стан та місце госпіталізації наразі немає.
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