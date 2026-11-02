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"Це правда": Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
249
"Це правда": Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео
Президент США Дональд Трамп. Фото архівне

Президент США Дональд Трамп визнав, що Китай та Росія шпигують за Штатами. Однак, підкреслив глава Білого дому, те саме роблять і США.

 І їм це вдається "навіть краще", тож перейматися цим, на думку Трампа, американцям не варто. Такою звісткою президент США поділився з учасниками передвиборчого мітингу республіканців у штаті Айова, фрагмент з його виступу оприлюднює Clash Report.

Що сказав Трамп

Під час свого виступу Трамп визнав, що Росія, Китай і Сполучені Штати взаємно шпигують одне за одним. Втім, на думку президента СШ, його країна і у цьому перевершує своїх геополітичних супротивників.

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"Хтось дійсно сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Так, ми шпигуємо за ними теж, не хвилюйтеся про це". Він сказав: "Це жахливо! Китай, Росія – вони шпигують за нами, сер". Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить навіть краще, тож не турбуйтеся про це", – видав американський президент.

''Це правда'': Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео

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Цю заяву він зробив на передвиборчому мітингу в Айові 1 листопада.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20.

Російського диктатора Володимира Путіна він туди вже запросив.

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