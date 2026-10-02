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"Це підпадатиме під дію статті 5": Кубілюс застеріг Росію від ударів по збройових заводах на території Європи

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
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"Це підпадатиме під дію статті 5": Кубілюс застеріг Росію від ударів по збройових заводах на території Європи
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що російський повітряний або ракетний удар по збройовому заводу на території європейської країни має підпадати під дію статті 5 Північноатлантичного договору.

Про це він сказав 1 жовтня на полях засідання Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту. Кубілюс розповів про це польському телеканалу TVP World, а його слова навів Politico.

"Якщо Росія завдасть удару по наших заводах на європейській території, це підпадатиме під дію статті 5", – сказав єврокомісар. Його помічник уточнив, що йдеться саме про повітряне бомбардування або ракетний удар по підприємству.

Російські погрози

Заява Кубілюса пролунала після слів речниці МЗС РФ Марії Захарової. 30 вересня вона заявила, що збройові підприємства в європейських країнах, які виробляють зброю для України, Москва може розглядати як потенційні військові цілі.

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На цьому тлі в Європі також розслідують низку підозрілих інцидентів на підприємствах оборонної промисловості. Зокрема, Естонія заявила про причетність російських спецслужб до підпалу підприємства Milrem Robotics у Таллінні. Подібні випадки розслідують також у Болгарії, Польщі та Словаччині.

Позиція НАТО

Водночас заява Кубілюса не означає автоматичного рішення НАТО про застосування статті 5. У самому Альянсі наголошують на чутливості питання та не розкривають заздалегідь, які саме обставини можуть призвести до її застосування.

Один із дипломатів НАТО, якого цитує Politico, заявив: "Коли Кубілюс стане генеральним секретарем НАТО, він, можливо, зможе визначати, що саме є приводом для застосування статті 5, а що ні". Представник Альянсу, зі свого боку, нагадав про позицію генсека НАТО Марка Рютте, який називав статтю 5 навмисно неоднозначною, щоб не розкривати потенційним противникам плани Альянсу.

Стаття 5 передбачає принцип колективної оборони НАТО: збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Водночас конкретна форма допомоги визначається самими союзниками.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Росія вже застосовує проти європейських країн широкий спектр гібридних методів – від атак дронів до диверсій і саботажу. Водночас ознак підготовки Москви до прямого військового вторгнення в країни НАТО наразі немає.

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