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"Це катастрофа": у Канаді сталась масштабна пожежа на військовій базі, є жертви

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 2,5 т.
"Це катастрофа": у Канаді сталась масштабна пожежа на військовій базі, є жертви
Автомобілі екстрених служб біля місця пожежі.

На військовій базі "Вейнрайт" у канадській провінції Альберта сталася масштабна пожежа. Унаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомляє CBC News, цитуючи міністра оборони Канади Девіда Макгінті. Обставини інциденту розслідують канадські військові разом із Королівською канадською кінною поліцією.

В Оттаві Макгінті заявив журналістам, що не пригадує подібних інцидентів останнім часом. Водночас він не уточнив кількості загиблих і поранених та не назвав причини займання.

Військова база розташована у східно-центральній частині провінції Альберта, приблизно за 210 км на схід від Едмонтона.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив у соцмережах, що федеральний уряд тісно взаємодіє з владою провінції Альберта та місцевою владою.

За даними перепису населення 2021 року, на базі "Вейнрайт" перебували 1310 військовослужбовців і цивільних працівників. На північ від військового об'єкта розташоване однойменне місто, де проживає близько 6600 осіб.

Муніципальна влада повідомила, що полум'я перекинулося за огорожу бази на прилеглу територію. Водночас евакуацію не оголошували.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у французькому місті Лімож під час масових протестів проти зростання вартості життя спалахнула пожежа в історичній будівлі мерії. Вогонь знищив частину споруди, а її 43-метрова дзвіниця, зведена наприкінці XIX століття, обвалилася.

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