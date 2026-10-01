"Це дуже сумно": прем'єр Болгарії заперечив, що займає проросійську позицію

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". ВідеоНаймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". ВідеоІлюстрація до гороскопуЯкі жінки, згідно з гороскопом, не створені для шлюбу та сім’ї: їх усього 3"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Відео"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. ВідеоПід Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для "Шахедів": вирує потужна пожежа. Фото і відеоПід Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для "Шахедів": вирує потужна пожежа. Фото і відеоБуде долітати до Москви: в Україні представили новий ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км. ФотоБуде долітати до Москви: в Україні представили новий ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км. ФотоПовістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобалисьПовістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобалисьУ Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. ВідеоУ Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. ВідеоІнфантіно назвали раковою пухлиною футболуІнфантіно назвали раковою пухлиною футболу"Повернення до звичного життя не відбудеться": влада Естонії закликає готуватися до "серйозніших атак" з людськими жертвами"Повернення до звичного життя не відбудеться": влада Естонії закликає готуватися до "серйозніших атак" з людськими жертвамиМессі придбав іспанський футбольний клубМессі придбав іспанський футбольний клуб

"Це дуже сумно": прем'єр Болгарії заперечив, що займає проросійську позицію

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 170
"Це дуже сумно": прем'єр Болгарії заперечив, що займає проросійську позицію
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев
Джерело: Euronews

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев відкинув звинувачення у проросійській позиції та заявив, що його називають таким через відмінний від політичного мейнстриму підхід до можливого завершення війни Росії проти України. За його словами, війна щодня виснажує соціальні та економічні системи, тому Європі варто активніше використовувати дипломатичні інструменти.

Про це він сказав в інтерв’ю Euronews під час саміту Defence and Space. Радев заявив, що не прагне підтримувати Росію, але виступає за реалістичний підхід до переговорів і якнайшвидшого досягнення миру.

Інший підхід

Румен Радев заявив, що вважає типовою ситуацію, коли політика, яка відрізняється від мейнстриму, одразу отримує ярлик проросійської. "Це дуже сумно", – сказав болгарський прем’єр, наголосивши, що, на його думку, таке визначення не відповідає реальності.

Після приходу до влади цього літа Радев активно виступав за посилення дипломатичної взаємодії з Москвою для припинення повномасштабної війни РФ проти України. Раніше цього року в ЄС також обговорювали можливість відновлення контактів із Росією та навіть призначення спеціального представника Євросоюзу для прямих переговорів.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 1,0 т.
У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту
icon 1,0 т.
У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 402
Німеччина готує порт Гамбурга для перекидання танків та іншої важкої техніки НАТО – Bild
icon 402
Німеччина готує порт Гамбурга для перекидання танків та іншої важкої техніки НАТО – Bild
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 385
Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні
icon 385
Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні

Однак більшість країн блоку заявляла, що російські дипломатичні сигнали не свідчать про реальне прагнення Москви до миру. Через це ідея прямої дипломатичної взаємодії з Росією згодом відійшла на периферію політичних дискусій.

Дипломатія і зброя

Радев заявив, що його не цікавить питання підтримки Росії, а головною метою має бути пошук шляху до миру. Він вважає, що Європа повинна збалансувати використання військових, економічних і дипломатичних інструментів.

"Нашим головним пріоритетом має бути говорити і працювати заради миру", – сказав болгарський прем’єр. Він також додав, що не вважає дипломатичні можливості вичерпаними.

За словами Радева, підхід Брюсселя наразі занадто сильно зосереджений на "зброї та грошах". На його думку, Європі ще належить знайти правильний баланс між військовими, економічними та дипломатичними заходами.

Водночас дипломатичні контакти між Росією та західними країнами поки не дали помітного результату. Зокрема, коротка зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим минулого тижня в Нью-Йорку завершилася взаємними звинуваченнями. Спроби адміністрації Білого дому домогтися тимчасового припинення вогню також не принесли результату.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Європейський Союз не буде піддаватися на російську тактику ядерного залякування та поширювати в інформаційному просторі наративи Москви. У ЄС підтримують тісний контакт із НАТО щодо ядерних погроз Кремля.

Схожі теми
Європейський Союз (ЄС)БолгаріяполітикаРумен РадевРумен РадевСергій ЛавровСергій Лавров
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись