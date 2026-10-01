"Це дуже сумно": прем'єр Болгарії заперечив, що займає проросійську позицію

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев відкинув звинувачення у проросійській позиції та заявив, що його називають таким через відмінний від політичного мейнстриму підхід до можливого завершення війни Росії проти України. За його словами, війна щодня виснажує соціальні та економічні системи, тому Європі варто активніше використовувати дипломатичні інструменти.

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Про це він сказав в інтерв’ю Euronews під час саміту Defence and Space. Радев заявив, що не прагне підтримувати Росію, але виступає за реалістичний підхід до переговорів і якнайшвидшого досягнення миру.

Інший підхід

Румен Радев заявив, що вважає типовою ситуацію, коли політика, яка відрізняється від мейнстриму, одразу отримує ярлик проросійської. "Це дуже сумно", – сказав болгарський прем’єр, наголосивши, що, на його думку, таке визначення не відповідає реальності.

Після приходу до влади цього літа Радев активно виступав за посилення дипломатичної взаємодії з Москвою для припинення повномасштабної війни РФ проти України. Раніше цього року в ЄС також обговорювали можливість відновлення контактів із Росією та навіть призначення спеціального представника Євросоюзу для прямих переговорів.

Однак більшість країн блоку заявляла, що російські дипломатичні сигнали не свідчать про реальне прагнення Москви до миру. Через це ідея прямої дипломатичної взаємодії з Росією згодом відійшла на периферію політичних дискусій.

Дипломатія і зброя

Радев заявив, що його не цікавить питання підтримки Росії, а головною метою має бути пошук шляху до миру. Він вважає, що Європа повинна збалансувати використання військових, економічних і дипломатичних інструментів.

"Нашим головним пріоритетом має бути говорити і працювати заради миру", – сказав болгарський прем’єр. Він також додав, що не вважає дипломатичні можливості вичерпаними.

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За словами Радева, підхід Брюсселя наразі занадто сильно зосереджений на "зброї та грошах". На його думку, Європі ще належить знайти правильний баланс між військовими, економічними та дипломатичними заходами.

Водночас дипломатичні контакти між Росією та західними країнами поки не дали помітного результату. Зокрема, коротка зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим минулого тижня в Нью-Йорку завершилася взаємними звинуваченнями. Спроби адміністрації Білого дому домогтися тимчасового припинення вогню також не принесли результату.

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