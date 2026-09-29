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"Це дуже серйозна ситуація": Рубіо заявив про причетність до підготовки теракту на авіабазі у Британії "іноземного суб'єкта"

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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"Це дуже серйозна ситуація": Рубіо заявив про причетність до підготовки теракту на авіабазі у Британії "іноземного суб'єкта"
Марко Рубіо визнав роль "іноземного суб'єкта" у спробі влаштувати теракт біля американської бази на території Сполученого Королівства. Фото архівне

До підготовки теракту, який вдалося зірвати поблизу американської авіаційної бази у Великій Британії, "явно причетний іноземний суб'єкт". Це серйозний інцидент, і будь-які загрози державним інтересам США "матимуть наслідки".

Про це в ефірі Fox News у вівторок, 29 вересня, заявив очільник американського зовнішньополітичного відомства Марко Рубіо. Він прокоментував нещодавні події навколо військової бази "Ферфорд", якою користуються Військово-повітряні сили Сполучених Штатів (зокрема під час операції проти Ірану цього року). У ніч проти 27 вересня там затримали п'ятьох чоловіків, котрі, імовірно, готували диверсію.

Рубіо стурбований цією ситуацією. "Те, що сталося, що ледве не сталося, що могло статися у Великій Британії минулими вихідними, – це дуже серйозна ситуація. Це явно стосується рук іноземного суб'єкта. Я поки що не буду вдаватися в подробиці", – сказав держсек США.

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Він подякував офіційному Лондону "за співпрацю та допомогу" і знову зазначив, що не всі деталі наразі можна оприлюднювати.

"У наступні дні з'явиться ще багато новин із цього приводу. Але зараз я можу сказати лише обмежену кількість інформації, окрім того, що це була дуже серйозна річ, і на неї відреагували належним чином", – заявив Рубіо.

Державний секретар попередив, що за загрози Сполученим Штатам обов'язково доведеться відповідати. "Думаю, це пов'язує нас із реальністю, а саме з тим, що ми маємо справу з елементами (як, наприклад, у випадку з Іраном), які відкрито погрожують атакувати американські інтереси в усьому світі. Ми завжди будемо ставитися до цього дуже серйозно", – запевнив чиновник.

''Це дуже серйозна ситуація'': Рубіо заявив про причетність до підготовки теракту на авіабазі у Британії ''іноземного суб'єкта''

Державний секретар Сполучених Штатів Америки в ефірі телеканалу Fox News

Джерело: Скриншот трансляції Fox News

 

Як писав OBOZ.UA, супутникові знімки та розвідувальні данні, надані китайськими організаціями, протягом кількох останніх місяців суттєво покращили можливості Ірану у визначенні цілей на Близькому Сході. Зокрема, вони допомогли Тегерану загрожувати кораблям у Ормузькій протоці та завдавати точних ударів по американських військових базах у регіоні.

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