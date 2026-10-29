Травмуються внаслідок зіткнень з будівлями: у Чикаго закликають змінити будівельні норми через масову загибель птахів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грнЩо буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУВ Україні виставили на продаж активи відразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назвКостюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину ФаріонКостюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину ФаріонПівтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. ВідеоПівтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. Відео"Не підписана і не набрала чинності": поляки отримали офіційне пояснення про постанову Львівської облради щодо року УПА"Не підписана і не набрала чинності": поляки отримали офіційне пояснення про постанову Львівської облради щодо року УПАУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоРідкісна знахідка: у Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижний гриб-капусту. ФотоРідкісна знахідка: у Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижний гриб-капусту. ФотоУкраїнський футболіст-чемпіон, мобілізований до ЗСУ, дебютував у чемпіонаті БолгаріїУкраїнський футболіст-чемпіон, мобілізований до ЗСУ, дебютував у чемпіонаті БолгаріїБудуть правові наслідки: Туреччина застерегла Росію і Україну від атак на комерційні судна в Чорному моріБудуть правові наслідки: Туреччина застерегла Росію і Україну від атак на комерційні судна в Чорному моріРосія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині: спалахнула пожежа, загинула людина. ФотоРосія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині: спалахнула пожежа, загинула людина. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Травмуються внаслідок зіткнень з будівлями: у Чикаго закликають змінити будівельні норми через масову загибель птахів

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
72
Травмуються внаслідок зіткнень з будівлями: у Чикаго закликають змінити будівельні норми через масову загибель птахів
Загиблі птахи, тіла яких зібрали в Чикаго та Еванстоні. Джерело: Chicago Bird Collision Monitors

Лише за одні вихідні у Чикаго та його передмісті Еванстоні (США, штат Іллінойс) понад 1000 птахів отримали поранення або загинули внаслідок зіткнень із будівлями. У цей час велика кількість птахів пролітала через цей регіон під час осінньої міграції.

У звʼязку з цим знову лунають заклики щодо прийняття нового будівельного регламенту в Чикаго. Про це пише Block Club Chicago

Що відбувається в Чикаго

Волонтери з Chicago Bird Collision Monitors провели минулі суботу та неділю, обшукуючи центр Чикаго та кампус Північно-Західного університету в Еванстоні. Вони збирали мертвих птахів та рятували поранених.

Інспектори регулярно шукають птахів до сходу сонця під час весняної та осінньої міграції, але в ці вихідні кількість зіткнень була особливо високою, зазначила Дженніфер Белл, волонтерка організації. 

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
1,1 т.
Іран відкинув пропозиції катарських посередників щодо завершення війни зі США як неприйнятні – Reuters
1,1 т.
Іран відкинув пропозиції катарських посередників щодо завершення війни зі США як неприйнятні – Reuters
Надія ДанищукНадія Данищук
798
Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз: що відомо про наслідки
798
Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз: що відомо про наслідки
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
570
В Італії викрили чат з планами погромів і пограбувань під час протестів: усі подробиці
570
В Італії викрили чат з планами погромів і пограбувань під час протестів: усі подробиці

Поранених птахів, зібраних волонтерами, доставляють до Центру охорони дикої природи DuPage у Глен-Елліні, де вони можуть пройти лікування та реабілітацію.

Зіткнення птахів з будівлями є поширеним явищем у Чикаго під час їхньої осінньої міграції. Місто та його околиці є важливим пунктом зупинки для птахів, де вони можуть відпочити та підкріпитися під час своїх довгих подорожей, але велика кількість скляних будівель та яскравих вогнів може зробити його особливо небезпечним для них

"Вони бачать усі ці яскраві вогні, а потім спускаються вниз і стикаються з усім цим склом, між яким їм доводиться намагатися пролітати", – сказала Робін Деттерлайн, голова комітету з адвокації Чиказького орнітологічного товариства та представниця організації Bird Friendly Chicago.

Причому проблема не обмежується лише великими хмарочосами Чикаго. Птахи можуть зіштовхуватися з будівлями будь-якого розміру, особливо коли скло відбиває дерева та іншу рослинність або дає птахам змогу бачити рослини всередині. 

Так, у жовтні 2023 року за одну ніч загинуло майже 1000 птахів, зіткнувшись зі скляними вікнами будівлі Lakeside Center у комплексі McCormick Place. Після встановлення віконних конструкцій, безпечних для птахів, кількість зіткнень у McCormick Place зменшилася на 95%.

Захисники птахів стверджують, що такі заходи можуть допомогти запобігти зіткненням птахів із будівлями у майбутньому. Нещодавні інциденти підштовхнули їх поновити зусилля, спрямовані на те, щоб міська рада ухвалила постанову щодо будівництва, безпечного для птахів.

Згідно з запропонованою постановою, при будівництві нових комерційних будівель, великих житлових комплексів та під час певних ремонтних робіт у будівлях необхідно буде використовувати матеріали, безпечні для птахів, такі як спеціальне скло з візерунком та віконні конструкції, що роблять його більш помітним для птахів.

Постанова, внесена депутаткою Марією Гадден, наразі перебуває на розгляді Комітету з питань зонування міської ради, де вона проходить редагування перед можливим голосуванням.

"Птахи мають право мігрувати, жити та літати над нашим містом без зайвої шкоди. Ми завдаємо їм зайвої шкоди, продовжуючи зводити всі ці скляні будівлі", – сказала Белл. 

Травмуються внаслідок зіткнень з будівлями: у Чикаго закликають змінити будівельні норми через масову загибель птахів

Чикаго на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, українські волонтери прихистили чорного грифа на ім’я Берлін, який народився і виріс у зоопарку столиці Німеччини. Пораненого птаха знайшли на межі Київської та Черкаської областей – у місці, де цей вид практично не зустрічається.

Схожі теми
СШАЧикагоптахи
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!