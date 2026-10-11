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Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
icon 2,7 т.
Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського
Лора Лумер

Американська журналістка та MAGA-інфлюенсерка Лора Лумер виступила проти постачання російського дизельного пального до США. Вона заявила, що Москва використає зароблені гроші для продовження війни проти України.

Про це Лумер написала в соцмережі X. Вона також звинуватила Москву в допомозі Тегерану у війні проти Сполучених Штатів.

Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського

Американська журналістка звинуватила Москву в допомозі Ірану у війні проти США. Джерело: Скриншот

Лумер згадала інтерв’ю із Зеленським, яке провела в липні. За її словами, тоді український президент запевнив, що готовий підписати мирну угоду, аби завершити війну з Росією.

Лумер наголосила, що Росія продовжує запускати балістичні ракети по Україні, вбивати українських дітей і бомбити лікарні.

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"Путіна потрібно рішуче притягувати до відповідальності за його безперервну агресію. Мир – це дорога з двостороннім рухом", – написала журналістка.

Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського

Допис Лори Лумер у соцмережі X. Джерело: Скриншот

Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського

Лумер заявила про готовність Зеленського укласти мирну угоду та розкритикувала дії Росії. Джерело: Скриншот

Лумер пояснила, чому виступає проти постачання російського дизельного пального до США. Вона переконана, що отримані за нього гроші підуть на продовження війни проти України та підтримку Ірану.

"Росія використає всі гроші, які отримає від постачання дизельного пального до США, щоб і далі вбивати українців і допомагати Ірану вбивати американців", – заявила вона.

Окремо Лумер розкритикувала політичну систему Росії, назвавши Путіна диктатором. "Вибори в Росії – фікція, і всі це знають", – написала вона.

Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського

Лумер назвала російські вибори фікцією та Путіна диктатором. Джерело: Скриншот

Американська блогерка також заявила, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни, та закликала тиснути на Путіна, аби він припинив агресію.

"Коли Путін завершить війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори", – написала вона. За словами журналістки, замість закликати Україну змінити президента, міжнародна спільнота мала б тиснути на Москву, аби та припинила війну.

Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського

Лумер заявила, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни. Джерело: Скриншот

Крім того, Лумер виступила проти закупівлі російської нафти, пов’язавши такі придбання з фінансуванням іранського режиму.

"Купівля російської нафти поповнює скарбницю ісламістського режиму Ірану, який скандує: "Смерть Америці". Ми це знаємо", – наголосила журналістка.

Трампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала Зеленського

Допис Лори Лумер у соцмережі X. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня президент США Дональд Трамп похизувався "успішною" розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального до США. Вашингтон тимчасово дозволив продаж, постачання та імпорт дизеля російського походження, послабивши санкційні обмеження в цій сфері.

За словами Трампа, протягом кількох місяців Росія має поставити до США до 4,8 млн тонн дизельного пального, зокрема 300 тис. тонн у жовтні.

За оцінками німецького видання Bild, продаж усього заявленого обсягу за ринковою ціною близько $1400 за тонну принесе Росії приблизно $6,7 млрд. Водночас президент мюнхенського інституту ifo Клеменс Фюст засумнівався, що Росія зможе постачати значні обсяги пального, зважаючи на пошкодження її нафтопереробних заводів.

Після розмови з Путіним Трамп також заявляв, що російський диктатор нібито прагне миру й укладення угоди з Україною. Водночас американський президент звинувачував Зеленського в небажанні домовлятися та стверджував, що завершити війну можна було ще давно.

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