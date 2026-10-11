Трампа не влаштовує жоден із кандидатів на посаду генсека ООН – медіа

Адміністрація президента США Дональда Трампа виступає проти всіх нинішніх кандидатів на посаду генерального секретаря ООН. У Вашингтоні вважають, що претенденти недостатньо поділяють світогляд американського президента та його прагнення до радикальних реформ організації.

Відео дня

Водночас США мають право вето на кандидатуру нового генсека як постійний член Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє Рolitico.

США хочуть бачити на чолі ООН прихильника реформ

За даними джерел, адміністрація Трампа не підтримує жодного з нинішніх претендентів. Один із чиновників заявив, що серед кандидатів немає реформаторів, яких хотіли б бачити Сполучені Штати, а деякі з них прагнуть зберегти чинний стан справ.

У Держдепартаменті наголосили, що новий керівник має повернути ООН до її головної мети – підтримання миру та безпеки в усьому світі. США підтримають лише кандидата, який продемонструє готовність до значних реформ.

Колишній помічник держсекретаря США Джеффрі Пайатт вважає, що така позиція свідчить про прагнення Білого дому вплинути на вибір людини, яка відповідатиме його світогляду та інтересам.

Хто претендує на посаду генсека ООН

Наразі у списку сім кандидатів, серед яких переважають кар'єрні дипломати. Лідеркою опитувань Ради Безпеки є колишня віцепрезидентка Коста-Рики Ребека Грінспан, яка також очолювала Конференцію ООН з торгівлі та розвитку.

Однак американські республіканці виступають проти її кандидатури, вважаючи її надто критичною до Ізраїлю та надто м'якою щодо Китаю.

РЕКЛАМА

Серед інших потенційних претендентів називають Рафаеля Гроссі, який очолює Міжнародне агентство з атомної енергії, президента ФІФА Джанні Інфантіно, болгарського дипломата Миколу Младенова, колишню посолку ОАЕ в ООН Лану Нуссейбе та ексміністра закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу.

За словами помічника конгресмена-республіканця, у партії хотіли б бачити менш політизованого кандидата, здатного провести необхідні зміни.

Фінансові проблеми та вимоги США

ООН скоротила тисячі робочих місць і працює над об'єднанням агентств після того, як скорочення американських внесків призвели до дефіциту в 4 мільярди доларів. Організація також зменшує витрати, зокрема на відрядження.

Головні історії дня

Водночас адміністрація Трампа вийшла з низки структур ООН, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я, та створила власну Раду миру для планування майбутнього зруйнованого сектору Гази.

Коли оберуть нового генерального секретаря

Наступне голосування в Раді Безпеки ООН очікується 16 жовтня. П'ять постійних членів Ради мають право вето, тому негативна позиція будь-кого з них може заблокувати кандидатуру.

Колишній посол США в ООН Джон Болтон припустив, що адміністрація Трампа може не заперечувати проти тимчасової відсутності нового керівника. На його думку, це ще більше послабило б організацію.

РЕКЛАМА

Речник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що процес відбору планують завершити до 31 грудня. Якщо нового генерального секретаря до цього часу не оберуть, повноваження Гутерреша можуть продовжити.

За неформальною традицією, посада переходить між представниками різних регіонів, і нині черга Латинської Америки. Також посилюються заклики вперше обрати на цю посаду жінку, однак у Держдепартаменті наголосили, що підтримуватимуть найбільш кваліфікованого кандидата незалежно від статі чи походження.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним. Він, мовляв, домовився з "другом Владіміром" про купівлю російського дизпалива, у зв'язку з чим Вашингтон почав знімати з Москви частину накладених на агресора санкцій.

РЕКЛАМА

Зеленський висловив розчарування "нечесними і несправедливими" діями США. У відповідь на критику українського президента Трамп публічно подякував Путіну.

Також президент США заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Бо чинний президент Зеленський нібито "ніколи не укладає угод" і не йде на жодні компроміси.

На які компроміси пішов його "друг Владімір", що розв'язав війну проти України, Трамп не уточнив. Та й про те, чи не засидівся у кріслі президента сам Путін, що править Росією вже чверть сторіччя, глава Білого дому, схоже, не думає.