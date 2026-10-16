Трамп звільнив нову прессекретарку Білого дому, яка пропрацювала тільки п'ять днів: що трапилось

Президент США Дональд Трамп звільнив нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію менш ніж через тиждень після її призначення. Вона встигла провести лише один офіційний брифінг, після якого опинилася в центрі критики через невдалий дебют і питання щодо її юридичної кваліфікації.

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Про це пише The New York Times. Видання посилається на свої джерела, обізнані із ситуацією.

Кеті Закарія встигла побути прессекретаркою кілька днів

Як повідомили виданню троє осіб, обізнаних із ситуацією, у п’ятницю, 16 жовтня, було звільнено нову прессекретарку президента США Дональжа Трампа – Кеті Закарію. Вона пропрацювала на цій посаді менш як тиждень.

Ані Білий дім, ані сама Закарія не відповіли на прохання видання про коментар.

Трамп порадив їй "переглянути" рішення

Сам Трамп розповів журналістам про розмову із Захарією, під час якої він запропонував їй замислитися, чи їй взагалі потрібна ця робота.

"Чесно кажучи, якби я був на вашому місці, я б переглянув це рішення", – переказав президент свої слова до прессекретарки.

За словами Трампа, він також сказав їй: "Кеті, вам це потрібно? Я не думаю, що вам це потрібно".

Американський лідер раніше захищав Захарію від критики, заявляючи, що, на його думку, до неї поставилися несправедливо. Водночас NYT із посиланням на трьох співрозмовників повідомляє, що Захарія була звільнена з посади в п'ятницю.

Невдалий дебют: за що критикували Кеті Захарію

Захарія провела свій перший і, як виявилося, останній брифінг у Білому домі у вівторок, 13 жовтня. Він тривав недовго: прессекретарка відповіла лише на кілька запитань журналістів, після чого завершила спілкування.

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Після цього в американських медіа з'явилася хвиля критики її виступу. Додаткові питання виникли щодо того, як Закарія описувала свій юридичний досвід.

Кеті Захарія неодноразово представлялася юристкою в інтерв'ю та на телебаченні. А Дональд Трамп під час представлення її на посаді називав Закарію "адвокаткою".

Попри те журналісти не знайшли підтверджень, що вона має ліцензію на адвокатську діяльність в США.

Видання Popular Information, яке досліджувало її кар'єру, повідомило, що не знайшло жодних доказів того, що вона склала кваліфікаційний іспит (bar exam) ні в жодному з 50 штатів, ні в столиці США, ні в Китаї, де вона кілька років тому працювала у великій юридичній фірмі.

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Через що журналісти почали з'ясовувати, чи не ввела вона в оману громадськість, позиціюючи себе як юристку

Як Захарія пояснювала ситуацію з юридичною освітою

15 жовтня Захарія публічно відповіла на критику. Вона підтвердила, що не склала іспит на право займатися адвокатською практикою в Каліфорнії, однак заперечила, що навмисно видавала себе за ліцензовану адвокатку.

Вона також пояснювала короткий перший брифінг недостатньою підготовкою: за її словами, матеріали для нього вона отримала пізно, а остаточно готувалася до виступу безпосередньо перед виходом до журналістів.

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За її словами, захід від самого початку планувався як короткий, оскільки пізніше того ж ранку президент Дональд Трамп мав особисто відповісти на запитання журналістів.

На посаді вона пробула лише кілька днів

Трамп призначив Захарію прессекретаркою Білого дому 9 жовтня. Вона змінила на цій посаді Кароліну Левітт, яка залишила Білий дім у серпні.

Таким чином, перебування Захарії на посаді стало надзвичайно коротким: від призначення до повідомлення про звільнення минув лише тиждень, а фактично вона пропрацювала близько п'яти днів.

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Ситуація залишається динамічною, оскільки Білий дім наразі публічно не пояснив обставин припинення її роботи.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 9 жовтня визначився з новою речницею Білого дому – на цю посаду він призначив Кеті Захарію. З Кеті Трамп співпрацював досить давно, зокрема, саме вона опікувалась всіма сторінками президента у мережі.

Нова речниця Білого дому Кеті Захарія невдало дебютувала перед журналістами, а її минуле виявилося не менш суперечливим, ніж перші заяви на посаді. Під час свого першого брифінгу вона говорила монотонно, майже не дивилася на аудиторію, відповідала на запитання скупо й завершила виступ всього лише через 14 хвилин. Через неприродну манеру спілкування та відсутність емоцій у соцмережах її почали порівнювати з аватаром ШІ, охрестивши "Захботом".