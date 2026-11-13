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Трамп зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном: NYP назвала дату, місце і тему обговорення

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
1,8 т.
Трамп зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном: NYP назвала дату, місце і тему обговорення
Трамп зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном: NYP назвала дату, місце і тему обговорення

Президент США Дональд Трамп наступного четверга, 19 листопада, проведе тристоронню зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори мають відбутися в китайському місті Шеньчжень на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Про це пише NYP із посиланням на представника Білого дому.Зазначається, що зустріч буде присвячена контролю над ядерною зброєю.

Головна тема зустрічі – контроль над ядерним озброєнням

За інформацією видання, зустріч відбудеться в Шеньчжені – великому китайському місті неподалік Гонконгу.

Очікується, що головною темою переговорів стане розробка масштабної угоди про контроль над ядерними озброєннями.

Трамп фактично вже підтвердив плани щодо проведення саміту за участю лідерів трьох держав, які володіють більшою частиною світового ядерного арсеналу.

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Про що ще говоритимуть лідери

Окрім ядерного роззброєння лідери також можуть обговорити війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї. Окрім цього, серед можливих тем переговорів називають війну в Україні.

Видання зазначає, що Трамп востаннє зустрічався з Путіним особисто в серпні минулого року на саміті в американському штаті Аляска, де обговорювали можливість припинення російської війни проти України. Із Сі Цзіньпіном американський президент зустрічався у вересні в Білому домі.

Спеціальні посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом цього року неодноразово зустрічалися з Путіним, намагаючись досягти прогресу в переговорах щодо завершення війни проти України. Остання така зустріч у Кремлі відбулася в четвер, 12 листопада.

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