"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США

Політика президента США Дональда Трампа не лише послаблює позиції Сполучених Штатів на міжнародній арені, а й створює додаткові загрози для глобальної безпеки. Його дії щодо Ірану, поступки російському диктатору Володимиру Путіну та відхід від підтримки України фактично сприяють продовженню воєн, тоді як сама Америка дедалі більше втрачає статус сильної світової держави.

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Таку думку висловив американський історик Тімоті Снайдер у своєму блозі на платформі Substack. Він проаналізував зовнішньополітичні рішення Білого дому та пояснив, чому нинішній курс Вашингтона вважає своєрідним самознищенням наддержави.

Слабкість США замість миру через силу

Снайдер нагадав про відомий принцип "мир через силу", відповідно до якого потужна держава здатна стримувати агресорів, підтримувати союзників, сприяти відновленню після конфліктів і, за необхідності, перемагати у війнах. Однак, на переконання історика, за президентства Трампа Сполучені Штати дедалі більше віддаляються від цієї моделі.

Попри намагання американського лідера демонструвати власну рішучість, його політика, як вважає Снайдер, свідчить про протилежне. Замість стримування конфліктів Вашингтон своєю слабкістю створює умови для їхнього виникнення та затягування.

"За Дональда Трампа Сполучені Штати не є сильною державою в жодному з цих значень. Натомість це країна, яка породжує та продовжує війни через власну слабкість", – зазначив історик.

Одним із найяскравіших прикладів такої політики він назвав війну проти Ірану. За його оцінкою, американська військова операція обернулася катастрофою, яка коштувала мільярди доларів, призвела до численних жертв та виснаження запасів озброєння.

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Снайдер звернув увагу, що США витратили значну кількість боєприпасів, зокрема ракет-перехоплювачів, які могли бути використані для захисту самої Америки або її союзників. Водночас Іран отримав можливість використовувати Ормузьку протоку як інструмент стратегічного тиску.

На думку історика, проблема полягала не у відсутності військової переваги США, а в тому, що адміністрація Трампа розпочала війну, не маючи чіткого плану її завершення.

"Починати війну, не маючи жодного уявлення про те, як її виграти, – це слабкість. І саме так це сприймають у всьому світі", – наголосив він.

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Як політика Трампа щодо Ірану впливає на Україну

Окрему увагу Снайдер приділив наслідкам американської політики для України. Він переконаний, що рішення Трампа розпочати війну проти Ірану не лише спричинило зростання світових цін на нафту, а й послабило можливості української протиповітряної оборони.

За словами історика, Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру балістичними ракетами та завдавати ударів безпілотниками по автозаправних станціях. Водночас Україна відчуває нестачу американських ракет-перехоплювачів, частину яких США витратили під час операції проти Ірану, а решту, відмовляються передавати або продавати Києву.

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На цьому тлі Трамп, замість визнання наслідків власних рішень, намагається перекласти відповідальність за подорожчання пального на Україну.

"Трамп звинувачує людей, які ризикують життям, намагаючись заправити автомобілі, у витратах, яких зазнають американці. Хоча обидві проблеми є наслідком його власних рішень", – написав історик.

Він переконаний, що продовження військової підтримки України могло б принести Вашингтону значно більше стратегічних переваг. Натомість американський президент обрав війну проти Ірану, а її негативні наслідки тепер використовує як привід для зближення з Кремлем.

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Поступки Путіну та можливе послаблення санкцій

На думку Снайдера, одним із головних проявів слабкості Трампа залишається його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Історик стверджує, що ця тенденція простежувалася під час першої президентської кампанії республіканця у 2016 році, а після його повернення до Білого дому стала визначальною рисою американської політики щодо Росії.

Зокрема, автор розкритикував відмову Вашингтона від попереднього курсу підтримки України та наміри закуповувати російське дизельне пальне.

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Снайдер, вважає, що таке рішення не здатне суттєво вплинути на вартість пального у США, адже навіть у разі постачання російського дизеля загальний обсяг пропозиції на світовому ринку не збільшиться. Водночас Москва отримає політичну та економічну вигоду.

"Цей крок є символічним, але символ має важливе значення: Трамп відкрито ставить Сполучені Штати на бік Росії. Єдиний наслідок порушення санкцій проти Росії – допомога самій Росії", – зазначив він.

Історик також наголосив, що закупівля російського пального суперечила б чинним американським санкційним обмеженням. На його переконання, готовність президента ігнорувати власне законодавство підриває довіру до США та створює небезпечний прецедент для інших держав.

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Крім того, Снайдер звернув увагу на суперечливість такого зближення з Москвою на тлі війни проти Ірану. Росія та Іран залишаються близькими партнерами, співпрацюють у військовій сфері та обмінюються озброєнням і розвідувальною інформацією.

Чим політика Трампа загрожує світовій безпеці

Снайдер попередив, що наслідки нинішнього зовнішньополітичного курсу Вашингтона можуть вийти далеко за межі відносин США з Україною, Росією та Іраном.

За його словами, можлива перемога Росії у війні проти України стане небезпечним сигналом для інших агресивних режимів, продемонструвавши, що силове захоплення чужих територій може залишитися без належної відповіді міжнародної спільноти.

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"Зробивши американську зовнішню політику відкрито проросійською, Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим. Якщо Росія переможе у цій війні, це надихне агресорів у всьому світі", – наголосив історик.

Він також розкритикував заяви американського президента щодо необхідності зміни обраного керівництва України. На думку Снайдера, така риторика повторює російські пропагандистські наративи та фактично підтримує ідею, що агресор може визначати політичне майбутнє держави, на яку напав.

Особливе занепокоєння в історика викликає те, що Трамп, за його оцінкою, фактично пропонує Україні припинити оборону, не вимагаючи від Росії аналогічного припинення бойових дій чи реальних кроків до миру.

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Саме поступливість Вашингтона, переконаний Снайдер, дозволяє Путіну уникати переговорів та продовжувати агресію, навіть попри обмежені можливості самої Росії.

"Путін і сам має дуже слабкі позиції у війні проти України. Він сильний лише завдяки слабкості Трампа", – підкреслив автор.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) назвали рішення США щодо послаблення санкцій проти російського дизельного пального односторонньою поступкою Кремлю. Аналітики наголосили, що Вашингтон не отримав від Москви жодних зустрічних поступок, тоді як додаткові доходи від експорту нафтопродуктів можуть допомогти Росії фінансувати війну проти України.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський розкритикував дозвіл Дональда Трампа на продаж російських нафтопродуктів. Глава держави назвав таке рішення інвестицією у продовження війни та наголосив, що подібні подарунки Путіну не сприятимуть досягненню миру.