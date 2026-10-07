Трамп знов заявив про наближення припинення війни в Україні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Центральний залізничний вокзал Києва"Укрзалізниця" скасовує два потяги через погіршення безпекової ситуації: коли припинять курсуватиВорог переніс виконання планів з вересня на жовтень: в ЗСУ сказали, чи є небезпека прориву армії РФ до ЗапоріжжяВорог переніс виконання планів з вересня на жовтень: в ЗСУ сказали, чи є небезпека прориву армії РФ до ЗапоріжжяРосія атакувала дроном торговий центр у Сумах: є загиблий і пораненіРосія атакувала дроном торговий центр у Сумах: є загиблий і пораненіОзброєні люди в масках проникли з території Білорусі до Латвії і пошкодили прикордонну інфраструктуру: що відбуваєтьсяОзброєні люди в масках проникли з території Білорусі до Латвії і пошкодили прикордонну інфраструктуру: що відбуваєтьсяСтару гривню можна продати майже за 40 тисячСтару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монета"Давайте не будемо рахувати мої гроші!" Ольга Цибульська – про молодого коханця, шокуючі фото з концертів та препарати для схуднення"Давайте не будемо рахувати мої гроші!" Ольга Цибульська – про молодого коханця, шокуючі фото з концертів та препарати для схудненняБуквально відродилася з попелу: вчені виявили планету "Фенікс"Буквально відродилася з попелу: вчені виявили планету "Фенікс"Ілюстрація - нафтаСвіт майже вичерпав запаси нафти і це посилює тиск на ціни – ReutersЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиПосольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію РосіїПосольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії

Трамп знов заявив про наближення припинення війни в Україні

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
icon 3,3 т.
Трамп знов заявив про наближення припинення війни в Україні
Дональд Трамп, 6 жовтня. Джерело: White House/Х

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив, що займається завершенням війни Росії проти України. Тепер американський лідер спробував запевнити американців, що припинення бойових дій вже нібито "наближається".

Одночасно Трамп визнав, що людям це непомітно і у наближенні миру "важко повірити". Про це він сказав під час виступу на відкритті будівництва нової верфі компанії Anduril у Балтиморі.

Що сказав Трамп

"Ми ще не завершили війну Росії та України. Я працюю над цим. Я думав, що вона буде для мене найлегшою. Ми завершили вісім воєн. І ця теж досить скоро зупиниться. У цій війні гине багато людей, і це безглуздо. Хоч у це важко повірити і так не здається, але насправді ми наближаємося (до її кінця)", – сказав він.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 3,6 т.
"Можливо, це серйозніше, ніж ми думали": Рубіо заявив, що Росія зобов'язана поділитися зі світом інформацією про зараження чумою
icon 3,6 т.
"Можливо, це серйозніше, ніж ми думали": Рубіо заявив, що Росія зобов'язана поділитися зі світом інформацією про зараження чумою
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 1,6 т.
"Масова міграція вийшла з-під контролю": Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції
icon 1,6 т.
"Масова міграція вийшла з-під контролю": Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 1,3 т.
В Туреччині внаслідок ДТП загинула громадянка України: що відомо. Фото
icon 1,3 т.
В Туреччині внаслідок ДТП загинула громадянка України: що відомо. Фото

Також Трамп заявив, що Штати готові допомогти Росії після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Ця заява пролунала на тлі того, що російська влада і МОЗ РФ досі не визнали факт смерті людини від цієї хвороби, озвучивши діагноз "пневмонія невідомої етіології".

Що цікаво – Трамп знає, що в РФ чомусь "називають пневмонією". Так чи так, за словами американського лідера, у США "приділяють цьому питанню пильну увагу".

Інші заяви Трампа

Раніше, у минулий понеділок Дональд Трамп під час своєї промови перед учасниками мітингу в Небрасці припустив, що Іран може захопити такі міста, як Лос-Анджелес чи Сан-Дієго. Тим часом, за його словами, підвищені ціни на газ, які спричинені війною, є "невеликою ціною", щоб забезпечити безпеку світу та США.

Такі заяви лідера США викликали негативну реакцію в громадськості, і Трамп зіткнувся з гострою критикою.

Також 5 жовтня Трамп заявив, що Вашингтон розгляне пропозицію Литви щодо створення постійної американської військової бази на її території.

Схожі теми
війнаВійна в УкраїніПрогнози по війні в УкраїніСШАУкраїнапрезидентДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись