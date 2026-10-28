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"Трамп зґвалтував мене 30 років тому": швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильстві

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read3 хв
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"Трамп зґвалтував мене 30 років тому": швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильстві
Беатріс Койль публічно звинуватила Трампа у зґвалтуванні. Джерело: Beatrice Keul Official

Колишня швейцарська модель і віцеміс Швейцарія Беатріс Койль публічно звинуватила президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні, яке, за її словами, сталося в листопаді 1993 року в нью-йоркському готелі Plaza. Тоді 24-річна Койл приїхала до США для участі в організованому Трампом конкурсі краси American Dream Pageant.

Про це пише Bild. Її свідчення увійшли до нової офіційної доповіді демократів Юридичного комітету Палати представників США, оприлюдненої 26 жовтня 2026 року.

Доповідь містить свідчення 11 жінок щодо сексуальних звинувачень на адресу Трампа та його зв’язків із Джеффрі Епштейном. П’ятеро з них, зокрема Койль, звинувачують Трампа у зґвалтуванні.

Що розповіла Беатріс Койль

У 1992 році 23-річна Беатріс посіла третє місце На конкурсі "Міс Швейцарія". Згодом, того ж року, вона взяла участь у конкурсі "Міс Європа" в Стамбулі, де дійшла до фіналу.

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''Трамп зґвалтував мене 30 років тому'': швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильстві

23-річна Беатріс Койль. Джерело: Скриншот

Після цього Койль отримала запрошення від організаторів конкурсу "Американська мрія Дональда Трампа" (Donald J. Trump American Dream Pageant), яке передбачало повністю оплачену поїздку до Нью-Йорка та Атлантик-Сіті.

Молода жінка була в захваті від цієї перспективи.

"Ім’я Трампа як бренд тоді було надзвичайно відомим. Я була засліплена. Я й гадки не мала, що там панують такі "джунглі", – розповіла вона.

14 листопада 1993 року Кьоль прилетіла до Атлантик-Сіті. Після завершення конкурсу учасниць відвезли до готелю "Плаза" на Мангеттені.

Там вона зустріла Трампа, який спілкувався з іншими учасницями. Вони зробили спільне фото та поспілкувались.

''Трамп зґвалтував мене 30 років тому'': швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильстві

Беатріс Койль з Дональдом Трампом. Джерело: Beatrice Keul Official

За словами Койль, Трамп пообіцяв допомогти їй отримати американську візу та вступити до Нью-Йоркського університету.

Пізніше, як вона стверджує, її запросили до номера в Plaza Hotel, де Трамп напав на неї та зґвалтував.

Койл також розповіла, що того дня з нею контактував Джеффрі Епштейн. За її словами, він представився як "найкращий друг Дона" та також пропонував допомогу з перебуванням у США.

Після зґвалтування Трамп, за словами Койль, змусив її пообіцяти мовчати. Пізніше він нібито телефонував їй уже у Швейцарії та знову пропонував допомогти з візою й навчанням.

Раніше вона говорила лише про сексуальні домагання

У грудні 2025 року в інтерв’ю швейцарському виданню Blick Беатріс Койль уже заявляла про сексуальні домагання з боку Трампа під час тієї ж зустрічі. Проте у своїй попередній версії вона стверджувала, що їй тоді вдалося зупинити подальший розвиток ситуації.

Згодом Койл розповіла The New York Times, що не наважувалася розкривати всі подробиці через анонімні погрози. Тепер вона вперше публічно заявила саме про зґвалтування.

На запитання Blick, чи вперше вона прямо звинувачує Трампа у скоєному зґвалтуванні, Койль відповіла: "Публічно – так".

Чому вона озвучила це серйозне звинувачення так відкрито лише зараз

Койль пояснила, що Трамп подавав судові позови проти кількох ЗМІ, тому видання не хотіли йти на подальший ризик.

Вона стверджує, що її свідчення частково цензурували через, як вона висловилася, "владу та диктаторські замашки Трампа".

Тепер вона сподівається, що розслідування Конгресу дозволить встановити правду.

За її словами, свідчення інших осіб, присутніх на конкурсі краси, підтвердять окремі частини її розповіді.

Кьоль наголошує: йдеться не лише про неї, а й про "всіх інших постраждалих, тих, хто пережив подібне, та свідків.

За її словами, свідчення інших людей, які перебували на конкурсі краси, можуть підтвердити окремі частини її розповіді. Койл наголосила, що говорить не лише про власний досвід, а й про інших постраждалих, тих, хто пережив сексуальне насильство, та свідків.

У Білому домі звинувачення заперечують

Білий дім відкинув звинувачення, назвавши їх неправдивими. Представниця Трампа Лорен Біс заявила, що "жодне з цих звинувачень не відповідає дійсності", а звіт демократів назвала політично вмотивованою спробою відвернути увагу американців напередодні проміжних виборів.

У Білому домі також зауважили, що Трамп у минулому вигнав Епштейна зі свого клубу Мар-а-Лаго

Трамп у зв’язку зі звинуваченнями Койль не був заарештований або обвинувачений у кримінальному провадженні.

Звіт демократів Комітету з питань судочинства Палати представників також містить свідчення інших жінок щодо сексуальних звинувачень проти Трампа та його зв’язків із Джеффрі Епштейном.

Як повідомляв OBOZ.UA, конгресмени-демократи з Юридичного комітету Палати представників США закликали призначити спецпрокурора, який би розслідував ймовірні зв'язки президента Дональда Трампа із Джеффрі Епштейном, засудженим сексуальним злочинцем. За твердженням політиків, з 11 жінок, які пов'язали нинішнього президента США зі злочинами Епштейна, п'ятеро прямо звинуватили Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві над ними в компанії скандального фінансиста чи невдовзі після зустрічі з ним.

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