У вівторок, 29 вересня, США запровадили нові санкції проти осіб та компаній, яких американська влада звинувачує у допомозі Ірану з отриманням зброї та компонентів для її виробництва. До списку потрапили представники й компанії з Ірану, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Росії.

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Про це пише Reuters. За даними агентства, санкції оголосили Міністерство фінансів і Державний департамент США.

У США заявили, що ці санкції є частиною ширшої кампанії адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на економічну ізоляцію Ірану та примушення його до переговорів щодо припинення ірансько-американської війни, яка розпочалася у лютому.

Кого внесли до санкційного списку

Американська влада заявила, що під санкції потрапили:

- Сеєд Асґар Алізаде Табатабаї – представник Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану в Пекіні. За даними Мінфіну США, він координував закупівлю в Китаї готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення;

- Kavoshcom Asia R and D Group – іранська компанія, яка, за даними США, закуповувала електронні компоненти, зокрема роз'єми, для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company;

- EC Mojo Technology Co Limited – компанія з Гонконгу, яка, за твердженням американської сторони, постачала електронні компоненти для закупівель Kavoshcom;

- Лі Фень – представник EC Mojo Technology у Китаї;

- Васім Паша Таджаммал – громадянин Пакистану та голова приватної оборонної компанії Cavalier Group;

- Cavalier Group – пакистанська оборонна компанія, яка, за даними США, виступала посередником у закупівлях для іранського Міністерства оборони;

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- Yakovlev – російське авіабудівне підприємство, відоме як конструкторське бюро Яковлєва;

- MG-Flot LLC – російська судноплавна компанія, чиї судна, за даними США, перевозять озброєння для російського уряду;

- Saha Airlines – іранська авіакомпанія, пов'язана з військово-повітряними силами країни.

У Вашингтоні хочуть ускладнити Ірану відновлення військових програм

Міністерство фінансів США заявило, що санкції мають ускладнити Тегерану відновлення його програм зі створення озброєння та збільшити ціну для тих, хто допомагає Ірану обходити обмеження і закуповувати необхідні компоненти.

Головні історії дня

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон і надалі виявлятиме та ізолюватиме тих, хто допомагає іранській владі.

Окремо американська сторона вказує на роль китайських та гонконзьких компаній у закупівлі електроніки для іранських підприємств, пов'язаних із виробництвом безпілотників та іншого озброєння. У Мінфіні США також зазначають, що іранські закупівельні мережі використовують посередників у різних країнах.

Експерт сумнівається в ефективності нових санкцій

Водночас керівний директор Obsidian Risk Advisors Бретт Еріксон заявив Reuters, що нові обмеження навряд чи суттєво вплинуть на здатність Ірану запускати ракети та безпілотники.

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На його думку, ці санкції радше дозволяють адміністрації Трампа демонструвати жорсткий тиск на Тегеран, ніж реально перекривають Ірану можливості для ведення війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп готовий піти на певні санкційні поступки Ірану в обмін на конкретні кроки Тегерана щодо ядерної програми. Про це заявило видання Axios із посиланням на американських посадовців. Проте сам Дональд Трамп у Truth Social заперечив цю інформацію.

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