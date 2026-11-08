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Трамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA: кого ще хоче бачити у штаті. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
285
Трамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA: кого ще хоче бачити у штаті. Фото
Дональд Трамп і Дейна Вайт

Президент США Дональд Трамп запропонував президенту Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейні Вайту посаду прессекретаря Білого дому. Він попросив Вайта "взяти з собою помічників", серед яких згадав двох громадян Росії

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social 7 листопада. Він заявив, що Вайт стане "прессекретарем, якому немає рівних", і закликав президента UFC прийняти пропозицію.

"Я радий повідомити, що великому Дейні Вайту, безкомпромісному бійцю та воїну, запропонували посаду прессекретаря Сполучених Штатів. Я попросив його взяти з собою помічників – навіть тих, хто не є громадянами нашої країни: Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гейджі, Даніеля Корм'є, Аманду Нуньєс та Кайлу Гарріс. Нам потрібні ці люди, щоб захистити нас від божевільних лівих", – написав Трамп. 

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Трамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA: кого ще хоче бачити у штаті. Фото

Кого Трамп бачить у команді прессекретаря. Джерело: Truth Social/Donald J. Trump

Згадані ним люди – це бійці ММА, двоє з яких є російськими громадянами: Іслам Махачев і Хабіб Нурмагомедов.

UFC – це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах (MMA).

Президент UFC Дейна Вайт уже відреагував на допис Трампа. Він опублікував у своєму Instagram зображення, на якому стоїть за трибуною прессекретаря Білого дому, з підписом "Переходжу до наступного етапу".

Трамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA: кого ще хоче бачити у штаті. Фото

Скриншот історії Дейни Вайта в Instagram

Трамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA: кого ще хоче бачити у штаті. Фото

Скриншот допису Дональда Трампа у Truth Social

Як повідомляв OBOZ.UA, Палата представників США може відсторонити президента Дональда Трампа від посади через процедуру імпічменту вже до кінця 2027 року. Така вірогідність оцінюється у 75%.

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