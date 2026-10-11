Трамп замахнувся перейменувати один із океанів на свою честь. Відео

Під час мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі, президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати Атлантичний або Тихий океан. Серед можливих назв він згадав "Океан Трампа" та "Океан Америк".

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Про це пише The Washington Post. Пропозиція американського лідера викликала сміх та оплески присутніх.

Трамп зауважив, що після затоки й озера Сполученим Штатам потрібен ще й океан.

"У нас є затока. У нас є прекрасне озеро. Тепер хтось сказав: "Вам потрібна річка"… Нам потрібна річка. Нам потрібен океан", – заявив він.

Водночас Трамп зазначив, що не перейменовуватиме річки Гудзон і Міссісіпі. Першу названо на честь дослідника Генрі Гудзона, про якого президент США сказав, що той "давно й добре попрацював, створивши цю річ".

Міссісіпі, яка проходить уздовж західного кордону штату Теннессі, Трамп вирішив залишити з її нинішньою назвою. Він пояснив це своєю прихильністю до штату, де здобув переконливу перемогу на виборах.

"Я люблю Міссісіпі. Ми з таким великим відривом перемогли в цьому штаті", – сказав американський президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп хотів перейменувати Ормузьку протоку на "Американську протоку" або "протоку Трампа". Ця заява пролунала на тлі прагнення Вашингтона забезпечити безпеку судноплавства через протоку та не допустити перешкод з боку Ірану.

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Також OBOZ.UA писав, що в серпні 2026 року Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо, розташоване на кордоні США та Канади, на "озеро Америка". Глава Білого дому пояснив свою ініціативу тим, що Сполучені Штати більше не розраховують вести значний обсяг бізнесу з канадською провінцією Онтаріо, на честь якої названо водойму.

Ще у 2025 році Трамп перейменував Мексиканську затоку на "Затоку Америки". Цей крок спричинив дипломатичну напруженість у відносинах із Мексикою та суперечку з агентством Associated Press, яке відмовилося використовувати нову назву.

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