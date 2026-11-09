Трамп закликав Нетаньягу прискорити реалізацію свого мирного плану щодо сектору Гази – Axios

Під час телефонної розмови в четвер, 5 листопада, Дональд Трамп закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу зробити конкретні кроки для реалізації мирного плану щодо сектору Гази. Американський президент хоче просунути домовленості незалежно від того, хто зрештою сформує новий уряд Ізраїлю.

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Про це пише Axios із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом розмови. За їхніми словами, до телефонної бесіди також долучилися державний секретар США Марко Рубіо, радник Трампа та його зять Джаред Кушнер, а також спецпосланець президента Стів Віткофф.

Політична пауза

Реалізація мирного плану Трампа фактично призупинилася на кілька місяців через парламентські вибори в Ізраїлі, які відбулися 27 жовтня. Американська адміністрація не хотіла, щоб виконання домовленостей щодо Гази стало додатковим політично чутливим питанням під час виборчої кампанії.

Незадовго до голосування Трамп публічно підтримав Нетаньягу. Тепер, після завершення виборів, американський президент хоче повернутися до реалізації своєї ініціативи.

Водночас ізраїльський прем’єр залишається скептичним щодо готовності ХАМАС відмовитися від зброї. Нетаньягу стверджує, що угруповання відновлює свої сили та продовжує переозброюватися в секторі Гази.

За словами співрозмовників Axios, адміністрація США, Рада миру Трампа та Ізраїль погоджуються, що запропонований план залишається найкращим варіантом подальших дій. Переконливої альтернативи йому наразі немає.

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Етапи домовленостей

Рік тому Ізраїль і ХАМАС погодилися на перший етап 20-пунктного мирного плану Трампа. Це дозволило встановити режим припинення вогню та домогтися звільнення останніх 20 живих заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня 2023 року.

У межах домовленостей створили Раду миру Трампа. Протягом кількох місяців вона розробляла механізм подальшого врегулювання ситуації, який передбачає створення палестинського технократичного уряду та міжнародних стабілізаційних сил.

У липні Рада миру досягла домовленості з ХАМАС щодо 15-пунктного плану. Він передбачає роззброєння збройних угруповань у секторі Гази, а також передачу цивільного управління та контролю за безпекою новому палестинському технократичному уряду.

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Однак уряд Нетаньягу переважно відмовлявся переходити до практичної реалізації цих домовленостей. Основними причинами називали внутрішньополітичну ситуацію в Ізраїлі.

Відбудова Гази

Протягом останніх трьох місяців Рада миру працювала з ізраїльським урядом і військовими над деталями плану. Зокрема, сторони намагалися врахувати ізраїльські побоювання щодо демілітаризації сектору Гази.

За словами американського посадовця, процес відбуватиметься поступово. Відбудову території зможуть розпочати лише після того, як підтвердять реальний прогрес у роззброєнні ХАМАС.

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У вересні, під час Генеральної Асамблеї ООН, Рада миру представила початковий план відновлення Гази на шість місяців вартістю 2,45 млрд доларів. Він містить 66 проєктів і описує, як можуть виглядати перші місяці післявоєнного відновлення та управління анклавом.

Однак для реалізації ініціативи необхідна співпраця як Ізраїлю, так і ХАМАС.

Позиція США

Наступного дня після телефонної розмови з Трампом Ізраїль відвідав колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який входить до складу Ради миру. Він зустрівся з Нетаньягу, а також із його політичним опонентом Гаді Айзенкотом, якому доручили спробувати сформувати новий уряд замість чинного прем’єра.

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За словами джерела Axios, Блер закликав ізраїльських політиків дати запропонованому плану шанс.

Американський посадовець визнав, що реалізація домовленостей буде складною, але назвав їх хорошим варіантом для Ізраїлю.

"Ми хочемо рухатися вперед спільно, і нам потрібна повна співпраця та партнерство з боку ізраїльського уряду", – наголосив представник США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ізраїль попередив США про загрозу застосування Іраном хімічної зброї.