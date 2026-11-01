Трамп використовує ШІ для прийняття важливих для США рішень – медіа

Демократи в Палаті представників Конгресу США вимагають від президента Дональда Трампа зберегти історію його спілкування з чатботами зі штучним інтелектом. Вони хочуть з'ясувати, чи впливав ШІ-асистент Grok, розроблений компанією Ілона Маска, на формування політики Білого дому.

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Про це повідомляє Politico. Представник демократів у комітеті з питань судової влади Джеймі Раскін і конгресмен Роберт Гарсія надіслали Трампу відповідного листа.

Демократи вимагають зберегти листування Трампа з ШІ

У ньому вони вимагають зберегти всі запити, які президент надсилав чатботам, зокрема Grok, ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, під час виконання офіційних або церемоніальних обов'язків, а також відповіді штучного інтелекту.

Крім того, законодавці попросили провести для них брифінг із цього питання до 17:00 11 листопада. Раскін і Гарсія можуть очолити відповідно комітети з питань судової влади та нагляду, якщо Демократична партія отримає більшість у Палаті представників.

Трамп нібито радився з Grok щодо Венесуели

Приводом для звернення стали повідомлення про те, що Трамп звертався до Grok за порадами щодо виконання президентських обов'язків. Зокрема, він нібито запитував чатбота, як венесуельці відреагують на захоплення президента Ніколаса Мадуро.

За словами конгресменів, уже за кілька тижнів після цього Трамп наказав американським військовим атакувати Венесуелу та захопити Мадуро без дозволу Конгресу. Вони назвали таку ситуацію тривожною, оскільки президент консультувався зі штучним інтелектом, але не з Конгресом щодо військової операції.

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У Білому домі відреагували на вимоги демократів

Демократи також заявили, що використання чатботів Білим домом створює серйозні ризики для національної безпеки США. На їхню думку, це може зробити країну вразливою до впливу невідомих і непідзвітних третіх сторін, а також до помилок і маніпуляцій з боку ШІ.

У Білому домі у відповідь заявили, що зберігають усі документи, які вимагає закон. Ілон Маск на запит про коментар оперативно не відповів.

Нагадаємо, Дональд Трамп не вперше публічно говорить про свої розумові здібності. Під час мітингу в Огайо американський президент заявив, що має дуже високий коефіцієнт інтелекту та є єдиним главою держави, який погодився пройти три когнітивні тести.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, під час одного з публічних заходів Дональд Трамп прокоментував зовнішність американської реперки Нікі Мінаж, звернувши увагу на її сідниці. Своєю чергою, директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун заявив, що артистка могла б обійняти посаду прессекретарки адміністрації.