"Трамп став на бік вбивці": у Європарламенті заявили, що на США більше не можна покладатися

Президент США Дональд Трамп своїми заявами про необхідність відставки Володимира Зеленського послаблює Захід і завдає шкоди демократії. На цьому наголосила депутатка Європарламенту, голова його підкомітету з питань безпеки та оборони Марія-Агнес Штрак-Циммерманн, закликавши європейські країни продовжувати підтримувати Україну без розрахунку на Сполучені Штати.

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Адже такою позицією американський лідер фактично стає на бік російського диктатора Володимира Путіна. Про це політикиня написала в дописі в соцмережі X.

"Коли Трамп закликає Зеленського до відставки, він недвозначно стає на бік убивці", – написала європейська політикиня.

Вона наголосила, що рішення щодо керівництва України належить виключно українському народу, а не американській адміністрації чи Кремлю.

"Про керівництво Україною вирішують виключно українки та українці на вільних виборах, а не Білий дім, і тим паче не Кремль", – заявила Штрак-Циммерманн.

Окремо депутатка Європарламенту наголосила на необхідності притягнення Путіна до відповідальності за злочини проти України та підтримки його жертв.

"Путін має опинитися в Гаазі, а його жертвам – підтримку", – зазначила вона.

На думку Штрак-Циммерманн, нові атаки Трампа на союзників і демократичні інститути послаблюють Захід. Вона також зауважила, що таку позицію поділяють багато американців.

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Політикиня закликала Європу дотримуватися чіткого курсу та демонструвати солідарність з Україною. Водночас вона висловила сумнів у можливості покладатися на США за нинішніх обставин.

"Тому Європа мусить непохитно тримати чіткий курс і стояти пліч-о-пліч з Україною, наразі покладатися на США не випадає", – підсумувала Штрак-Циммерманн.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори за умови припинення бойових дій на 60 днів. Також він допустив взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах України та Росії.

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