Трамп руйнує старий світовий порядок: у Bloomberg розкрили, як Канада та ЄС створюють новий альянс

Європейський союз і Канада мають намір закласти новий фундамент для своєї співпраці. Погіршення відносин із США та руйнування попереднього міжнародного порядку підштовхують Брюссель і Оттаву до створення безпрецедентного геополітичного й економічного союзу.

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За словами європейських чиновників, ключовим елементом цієї стратегії стане надання Канаді статусу першого "асоційованого члена" ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Спільна відповідь на тиск великих держав

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявили про необхідність адаптуватися до нової ери силової політики, у якій домінують Вашингтон і Пекін. Фон дер Ляєн визнала, що Європа більше не може дозволити собі бути скованою обмеженнями старого світового порядку.

Оттава і Брюссель ризикують опинитися в уразливому становищі перед обличчям економічної та військової конкуренції Китаю і США. Створення партнерства нового формату має забезпечити обом сторонам захист від тиску та залякування з боку наддержав.

Сторони зобов’язалися рухатися до "дедалі тіснішої співпраці". У спільній заяві зафіксовано ключові напрями взаємодії:

Економіка та безпека: інтеграція ланцюгів постачання та координація оборонної й економічної політики.

Сировина та енергетика: збільшення європейських інвестицій у видобуток критично важливих корисних копалин у Канаді та оцінка можливостей експорту канадського скрапленого природного газу до Європи.

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Цифрова інфраструктура: будівництво нової підводної кабельної мережі, що з'єднає Канаду, Європу та Азію. Це дасть змогу Оттаві знизити вразливість своєї телекомунікаційної системи, критично залежної від інфраструктури США.

Кінець колишнього Заходу

Переосмислення європейськими лідерами трансатлантичних зв'язків активізувалося після публікації США грудневої стратегії національної безпеки. У цьому документі Вашингтон попередив, що Європі загрожує "знищення цивілізації" через багаторічний економічний спад і культурно-політичні проблеми.

Головні історії дня

Реакція лідерів провідних європейських держав була жорсткою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявила, що поняття "Захід" у колишньому розумінні перестало існувати, перетворившись із нормативного зв'язку на суто географічний термін.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав не допустити васальної залежності від Китаю чи непередбачуваної політики США, наголосивши, що без рішучих дій Європа може "зникнути протягом п’яти років".

Взаємна вигода та дорожня карта інтеграції

Канада приваблює європейських партнерів великими запасами енергоресурсів і критичної сировини, а також високими компетенціями у сфері штучного інтелекту, квантових обчислень і космосу. Крім того, сторони об’єднує спільне бачення кліматичної політики та формату підтримки України.

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Своєю чергою, ЄС відкриває для Оттави ринок із 450 мільйонами споживачів. Це вкрай актуально для уряду Карні на тлі провалу торговельних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа в серпні, взаємного запровадження мит і погроз Вашингтона обкласти новими тарифами канадську автомобільну промисловість.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить 500 млн євро на запланований Європейським Союзом кредит для України в розмірі 90 млрд євро. І це лише "початковий внесок", зазначив глава уряду Канади.