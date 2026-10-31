Трамп руйнує старий світовий порядок: у Bloomberg розкрили, як Канада та ЄС створюють новий альянс

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Евакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціЕвакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціУкраїнцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: де найгірша ситуація"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з Зеленським"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з ЗеленськимАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонВ Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилосяВ Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилосяІлюстрація - гроші в гаманціУ ПФУ пояснили, коли треба звертатись за оформленням пенсії: який термін передбачено і коли можна втратити грошіПрибирали трупи з вулиць: окупанти "причепурили" Олешки перед приїздом журналістів – медіаПрибирали трупи з вулиць: окупанти "причепурили" Олешки перед приїздом журналістів – медіаНа яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне поясненняНа яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне пояснення
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Трамп руйнує старий світовий порядок: у Bloomberg розкрили, як Канада та ЄС створюють новий альянс

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
888
Трамп руйнує старий світовий порядок: у Bloomberg розкрили, як Канада та ЄС створюють новий альянс
Канада та ЄС створюють новий альянс. Джерело: Європейський Союз

Європейський союз і Канада мають намір закласти новий фундамент для своєї співпраці. Погіршення відносин із США та руйнування попереднього міжнародного порядку підштовхують Брюссель і Оттаву до створення безпрецедентного геополітичного й економічного союзу.

За словами європейських чиновників, ключовим елементом цієї стратегії стане надання Канаді статусу першого "асоційованого члена" ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Спільна відповідь на тиск великих держав

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявили про необхідність адаптуватися до нової ери силової політики, у якій домінують Вашингтон і Пекін. Фон дер Ляєн визнала, що Європа більше не може дозволити собі бути скованою обмеженнями старого світового порядку.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
4,6 т.
У гендиректора Bugatti викрали особисте авто за 2,4 млн євро: він наздоганяв зловмисника на Porsche
4,6 т.
У гендиректора Bugatti викрали особисте авто за 2,4 млн євро: він наздоганяв зловмисника на Porsche
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
1,0 т.
Снаряди для HIMARS можуть стати керованими: у США випробували інновацію
1,0 т.
Снаряди для HIMARS можуть стати керованими: у США випробували інновацію
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,0 т.
США можуть обмежити обмін розвідданими з Німеччиною: у чому причина
1,0 т.
США можуть обмежити обмін розвідданими з Німеччиною: у чому причина

Оттава і Брюссель ризикують опинитися в уразливому становищі перед обличчям економічної та військової конкуренції Китаю і США. Створення партнерства нового формату має забезпечити обом сторонам захист від тиску та залякування з боку наддержав.

Сторони зобов’язалися рухатися до "дедалі тіснішої співпраці". У спільній заяві зафіксовано ключові напрями взаємодії:

Економіка та безпека: інтеграція ланцюгів постачання та координація оборонної й економічної політики.

Сировина та енергетика: збільшення європейських інвестицій у видобуток критично важливих корисних копалин у Канаді та оцінка можливостей експорту канадського скрапленого природного газу до Європи.

Цифрова інфраструктура: будівництво нової підводної кабельної мережі, що з'єднає Канаду, Європу та Азію. Це дасть змогу Оттаві знизити вразливість своєї телекомунікаційної системи, критично залежної від інфраструктури США.

Кінець колишнього Заходу

Переосмислення європейськими лідерами трансатлантичних зв'язків активізувалося після публікації США грудневої стратегії національної безпеки. У цьому документі Вашингтон попередив, що Європі загрожує "знищення цивілізації" через багаторічний економічний спад і культурно-політичні проблеми.

Реакція лідерів провідних європейських держав була жорсткою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявила, що поняття "Захід" у колишньому розумінні перестало існувати, перетворившись із нормативного зв'язку на суто географічний термін.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав не допустити васальної залежності від Китаю чи непередбачуваної політики США, наголосивши, що без рішучих дій Європа може "зникнути протягом п’яти років".

Взаємна вигода та дорожня карта інтеграції

Канада приваблює європейських партнерів великими запасами енергоресурсів і критичної сировини, а також високими компетенціями у сфері штучного інтелекту, квантових обчислень і космосу. Крім того, сторони об’єднує спільне бачення кліматичної політики та формату підтримки України.

Своєю чергою, ЄС відкриває для Оттави ринок із 450 мільйонами споживачів. Це вкрай актуально для уряду Карні на тлі провалу торговельних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа в серпні, взаємного запровадження мит і погроз Вашингтона обкласти новими тарифами канадську автомобільну промисловість.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить 500 млн євро на запланований Європейським Союзом кредит для України в розмірі 90 млрд євро. І це лише "початковий внесок", зазначив глава уряду Канади.

Схожі теми
КанадаЄвропейський Союз (ЄС)Марк КарніМарк КарніУрсула фон дер ЛяєнУрсула фон дер ЛяєнДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!