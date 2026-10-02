Трамп радився зі штучним інтелектом перед арештом Мадуро: у Time розкрили подробиці

Президент США Дональд Трамп перед операцією із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро радився зі штучним інтелектом. За даними Time, у грудні 2025 року він під час таємної зустрічі з Ілоном Маском годинами ставив запитання чат-боту Grok про своє президентство та можливі наслідки захоплення Мадуро.

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За словами американських чиновників, Grok відповів, що падіння венесуельського лідера, якого він назвав репресивним і вкрай непопулярним, багато громадян країни можуть зустріти святкуваннями. Наступного місяця Трамп наказав провести місію із захоплення Мадуро, пише Time.

Трамп питав Grok про реакцію венесуельців

Після повернення на посаду Трамп дедалі більше цікавився можливостями штучного інтелекту та спілкувався з керівниками технологічних компаній.

У грудні 2025 року Ілон Маск повернувся до Овального кабінету для таємної зустрічі. За словами офіційного представника, Трамп годинами ставив Grok запитання про своє президентство та спадщину.

У цей період президент США наказував завдавати ракетних ударів по венесуельських човнах, які, як стверджувалося, перевозили наркотики до США. Трамп також запитав чат-бот, як венесуельці відреагують, якщо США захоплять Мадуро.

За словами чиновників, Grok відповів, що Мадуро є репресивним і вкрай непопулярним диктатором, а багато венесуельців, імовірно, святкуватимуть його падіння. Трамп, за словами чиновників, вважав чат-бот винахідливим.

Трамп бачить у ШІ стратегічну перевагу

Інтерес Трампа до штучного інтелекту пов'язаний не лише з технологічними можливостями. Одне із занепокоєнь стосувалося економіки, оскільки розвиток ШІ підтримував фондовий ринок.

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Інше було геополітичним. У розмовах із керівниками технологічних компаній, зокрема гендиректором Nvidia Дженсеном Хуаном, Трамп обговорював ризик того, що Китай може отримати вирішальну перевагу над США, якщо першим розробить потужніший ШІ.

Трамп був налаштований дозволити американським компаніям розвиватися швидше за іноземних конкурентів. Це передбачало масштабне розширення інфраструктури, необхідної для роботи систем штучного інтелекту.

Після перегляду сюжету кабельних новин про негативну реакцію на будівництво дата-центрів Трамп написав у Truth Social: "Єдина причина, чому громади по всій території США не повинні хотіти центрів обробки даних, це якщо вони хочуть опинитися відсталими та бідними".

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Президент США відкидає побоювання щодо ШІ

Водночас опитування, проведені давнім соціологом Трампа Тоні Фабріціо, показували значне занепокоєння американців через штучний інтелект. Люди побоювалися втрати робочих місць, зростання витрат і того, що технології можуть зрештою вийти з-під контролю.

Деякі республіканці після зустрічей із виборцями також намагалися дистанціюватися від цього питання. За словами одного з помічників, Трампу це, схоже, було байдуже.

Трамп не підтримав посилення обмежень для галузі. "Мені не потрібно руйнувати цю галузь", – сказав він, назвавши ШІ промисловою революцією, більшою за попередні технологічні зміни.

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Трамп хоче залучити керівників ШІ до консультування

Одним із кроків Трампа стало створення "Сили штучного інтелекту", яку він хоче перейменувати на "Сили SI" у межах спроби представити штучний інтелект як "суперінтелект".

На запитання про завдання цієї групи Трамп відповів: "Це буде суперрозумно". За його словами, до неї входитимуть лідери технологічної галузі, які консультуватимуть президента щодо державної політики.

29 вересня Трамп зустрівся з керівниками ШІ в Білому домі. Президент і топменеджери шести провідних технологічних компаній підписали угоду про самоконтроль галузі замість державного нагляду.

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За словами представника адміністрації, сторони домовилися про "відсутність несподіванок, якщо щось трапиться".

Водночас опитування CNN показало, що 75% американців ставляться до штучного інтелекту з більшим страхом і занепокоєнням, ніж з ентузіазмом, а також підтримують посилення федерального нагляду.

Трамп відкидає такі побоювання, порівнюючи їх із попередніми, на його думку, перебільшеними страхами щодо глобального потепління та іншими політичними скандалами.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп допустив посилення американських бомбардувань Ірану після проміжних виборів. Він не уточнив, про які саме можливі військові дії йдеться. Також під час спілкування з медіа він заявив про свій "найвищий рівень IQ".