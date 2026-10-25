Трамп, Путін і Сі Цзіньпін хочуть розділити світ на сфери впливу – The Guardian

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть спробувати змінити світовий порядок і поділити планету на сфери впливу. Приводом для таких побоювань стала пропозиція Путіна провести саміт за участю трьох лідерів у Китаї наступного місяця.

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На тлі війни на Близькому Сході та зміни американської політики щодо України й Європи така зустріч може мати серйозні геополітичні наслідки. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Трамп може зосередитися на зовнішній політиці

У матеріалі зазначається, що президенти США в останні роки перебування при владі нерідко зосереджуються на зовнішньополітичних рішеннях, намагаючись залишити помітний слід в історії. Водночас внутрішньополітичні можливості Дональда Трампа можуть суттєво звузитися через очікувану втрату контролю над Палатою представників, можливий перехід Сенату під контроль демократів і перспективу нових розслідувань, які можуть знову призвести до імпічменту.

На відміну від попередників, які наприкінці президентства намагалися досягти дипломатичних успіхів, амбіції Трампа на міжнародній арені автори матеріалу оцінюють як небезпечні. Серед прикладів попередніх президентів згадуються Джордж Буш-старший, який направив американських військових до Сомалі для допомоги в подоланні голоду, Білл Клінтон, який намагався досягти миру на Близькому Сході, та Барак Обама, який відновив дипломатичні відносини з Кубою й уклав ядерну угоду з Іраном.

У матеріалі стверджується, що після проміжних виборів США можуть відновити військову кампанію проти Ірану. Як ознаки підготовки до цього автори називають навчання американських військових з ізраїльськими та виведення дипломатів із регіону.

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Також у публікації критикують політику Трампа щодо України. Зокрема, згадуються його слова про те, що Росія "непогано ставиться до України", та зустріч його посланця Стіва Віткоффа з Путіним у Москві.

Саміт трьох лідерів може змінити світовий порядок

За даними матеріалу, Путін запропонував провести наступного місяця в Китаї саміт за участю себе, Трампа та Сі Цзіньпіна. На думку авторів, якщо зустріч відбудеться, вона може стати кроком до зміни міжнародної системи, за якої найбільші держави намагатимуться закріпити за собою окремі сфери впливу.

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У публікації наголошується, що навіть одна зустріч не зробить такий поділ реальністю, однак може спрямувати світ небезпечним шляхом.

Можливе послаблення американської підтримки союзників матиме наслідки для різних регіонів. У Європі це стосуватиметься передусім України та інших країн, яким загрожує Росія. У Східній Азії відмова США від підтримки може створити серйозні проблеми для Тайваню, Південної Кореї, Японії та Австралії.

Чому зближення США з Росією та Китаєм викликає побоювання

Автори матеріалу пов’язують можливу зміну світового порядку з підходами адміністрації Трампа до міжнародної політики. У Стратегії національної безпеки США, про яку йдеться в публікації, критикували традиційних союзників у Європі та Східній Азії, водночас Росія та Китай уникали прямої критики.

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У документі, за викладом The Guardian, значну увагу приділили контролю США над Західною півкулею та економічному домінуванню. Водночас у ньому зазначалося, що справи інших країн хвилюють Вашингтон лише тоді, коли їхні дії безпосередньо загрожують американським інтересам.

На думку авторів, такий підхід відповідає інтересам Путіна, який давно виступає проти американської підтримки демократії у Східній Європі та Центральній Азії, розглядаючи її як втручання у справи Росії.

Вигідним це може бути й для Сі Цзіньпіна, особливо якщо відхід США від активної ролі у Східній Азії дозволить Китаю посилити морський контроль у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях.

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У матеріалі також наводять слова колишньої міністерки закордонних справ Канади Крістії Фріланд, яка заявила: "Не було президента, який був би вигіднішим для Китаю, ніж Дональд Трамп".

На кону не лише території, а й економіка та технології

Можливе зближення трьох держав стосується не лише територіального контролю. За оцінкою авторів матеріалу, США, Китай і Росія мають спільні інтереси у сфері економічних зв’язків, контролю над ланцюгами постачання та технологічними платформами.

Окреме значення мають російські ресурси викопного палива. Також усі три країни є ключовими учасниками майбутньої космічної гонки, зокрема в питаннях комерційного та військового контролю.

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Якщо співпраця між ними посилиться за рахунок Європи та решти світу, це може докорінно змінити геополітику. Автори зазначають, що раніше концепція багатополярного світу передбачала співіснування трьох найпотужніших блоків – США, Китаю та Європейського Союзу. Тепер, за їхньою оцінкою, місце Брюсселя фактично може посісти Москва.

Чи зможе Захід протистояти новому порядку

Попри побоювання щодо зміни міжнародної системи, західні інституції продовжують працювати. НАТО формально існує, а саміти G7 і G20 відбуваються, хоча й супроводжуються труднощами. У Міністерстві закордонних справ США також звертають увагу на участь Трампа в Генеральній Асамблеї ООН та продовження роботи американської адміністрації в межах організації.

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Водночас у матеріалі згадують заяви Марка Карні про "розрив" зі старим світовим порядком, а також дискусії в Європі щодо можливості самостійно забезпечувати власну безпеку без підтримки США.

Автори наголошують, що історія неодноразово демонструвала труднощі, з якими стикалися президенти США, намагаючись досягти великих зовнішньополітичних успіхів наприкінці своїх каденцій. Переговори Клінтона щодо Близького Сходу завершилися невдачею, американська операція в Сомалі – значними втратами, а дипломатичні досягнення Обами щодо Куби та Ірану згодом були згорнуті за президентства Трампа.

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Саміт може стати символом нової геополітичної епохи

У матеріалі зазначається, що запропонована зустріч трьох лідерів викликає критику навіть у США. Редакційна колегія Wall Street Journal назвала можливий саміт "мабуть найгіршою ідеєю другого терміну Трампа".

Зовнішня політика президента, за оцінкою авторів, розколола його рух MAGA та викликала занепокоєння серед традиційних консерваторів. Водночас у публікації припускають, що майбутні президенти США можуть виявитися менш схильними до зближення з авторитарними лідерами.

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Однак, як підкреслюють автори, навіть якщо Трамп не досягне своїх цілей, це не означатиме, що Сполучені Штати не зазнають втрат. На можливому саміті він може опинитися в слабшій політичній позиції, тоді як Путін і Сі Цзіньпін прагнутимуть зміцнити власний вплив.

Якщо зустріч відбудеться, вона може повернути Путіна в центр міжнародної політики та посилити позиції Сі Цзіньпіна як світового лідера. Образ трьох керівників, які обговорюють майбутнє світу, на думку авторів The Guardian, може стати символом періоду, коли міжнародний порядок, заснований на правилах, руйнується, а нова система глобальних відносин залишається невизначеною.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков допустив можливість тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. За даними The Wall Street Journal, одним із питань, яке могли б обговорити лідери, є завершення війни в Україні.