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Трамп припустив знищення Лос-Анджелеса та Сан-Дієго під час війни з Іраном: його розкритикували. Відео

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read4 хв
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 5 жовтня, під час своєї промови перед учасниками мітингу в Небрасці припустив, що Іран може захопити такі міста, як Лос-Анджелес чи Сан-Дієго. Тим часом, за його словами, підвищені ціни на газ, які спричинені війною, є "невеликою ціною", щоб забезпечити безпеку світу та США.

Відео виступу американського президента опублікували в соцмережі Х, також його слова цитує видання Forbes. Такі заяви лідера США викликали негативну реакцію в громадськості, і Трамп зіткнувся з гострою критикою.

Що сказав Трамп

Виступаючи 5 жовтня перед учасниками мітингу в штаті Небраска, Трамп заявив, що високі ціни на пальне, спричинені війною в Ірані, були "просто штучними" та "трохи завищеними".

Після цього він заявив, що Іран може "знищити місто". Потім Трамп зазначив: "Нехай вони захоплять Лос-Анджелес. Нехай вони захоплять Сан-Дієго", при цьому не зрозуміло, чи він провокував Іран на напад на міста, чи попереджав або припускав, що це може статися.

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Тоді президент США сказав, що це "невелика ціна", і наполягав, що війна скоро закінчиться і вона "по суті майже завершена".

"Це невелика ціна за безпеку світу, за безпеку нашої країни. Вони можуть захопити місто. Нехай вони беруть, нехай. Нехай вони здобудуть Лос-Анджелес, нехай вони розгромлять Сан-Дієго, це дуже невелика ціна, і вона скоро закінчиться. По суті, це майже закінчено", – сказав Трамп.

Трампа розкритикували за його слова

Своєю промовою Трамп викликав негативну реакцію громадськості.

Так, у дописі в соц X губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розкритикував промову Трампа та написав: "Після відправлення Національної гвардії та морської піхоти окупувати Каліфорнію Дональд Трамп тепер каже, що наші іноземні вороги повинні "знищити" Лос-Анджелес та Сан-Дієго. Він божевільний і небезпечний".

Допис губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.Джерело: Скриншот допису

Також демократ від Каліфорнії, сенатор Алекс Паділья написав на X: "Щонайменше 19 військовослужбовців принесли найвищу жертву в несанкціонованій війні Трампа з Іраном, включаючи Ноя Тітдженса з Небраски. Зараз Трамп перебуває в Небрасці, запрошуючи для нападу на територію США, наражаючи на небезпеку мільйони американців і сотні тисяч наших військовослужбовців, намагаючись одночасно змусити американців підбадьорювати напад на нашу власну країну. Що за головнокомандувач таке робить?"

Допис сенатора Алекса Падільї.Джерело: Скриншот допису

Сенатор Адам Шифф , демократ від Каліфорнії, також розкритикував президента на X, написавши: "Президент каже, що війна в Ірані закінчиться "дуже скоро". Скільки разів ми чули цю обіцянку? І якщо це означає напади на два великі американські міста, його не турбує ціна".

Депутат Скотт Пітерс, демократ від Каліфорнії, чий округ також охоплює райони Сан-Дієго, написав на X: "Сан-Дієго – це горде військове місто, де проживає 115 000 мужніх військовослужбовців дійсної служби та їхні родини… Цього місяця ми чекаємо на повернення додому моряків та морських піхотинців, які досі місяцями застрягли на USS Lincoln через безрозсудну війну Дональда Трампа в Ірані. Америка знає, що Сан-Дієго – це не "мала ціна" за його нездатність вирішити цю проблему".

Допис демократа від Каліфорнії Скотта Пітерса.Джерело: Скриншот допису

Відреагувала також на слова Трампа мер Лос-Анджелеса Карен Басс, дорікнувши президенту за його зауваження. У соцмережі Х вона написала: "Президент Сполучених Штатів запропонував іноземному уряду напасти на Лос-Анджелес. Його заяви проти нашого міста є небезпечними та потенційно можуть поставити під загрозу нашу безпеку. Роль президента полягає в тому, щоб захищати країну, а не активно погрожувати їй та заохочувати напади на життя американців. Перед обличчям безвідповідальних загроз, як мешканці Лос-Анджелеса, ми знаємо, як об’єднатися та захистити наше місто".

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп заявив 5 жовтня, що Вашингтон розгляне пропозицію Литви щодо створення постійної американської військової бази на її території. Така відповідь прозвучала на запитання литовського журналіста, чи розгляне Трамп запрошення Вільнюса створити постійну базу США в країні.

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