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Трамп просив Google перейменувати Атлантичний океан в Google Maps на його честь: яку відповідь отримав

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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810
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Президент США Дональд Трамп звертався до генерального директора Google з пропозицією перейменувати Атлантичний океан на його честь або на честь Америки. Однак керівник компанії відмовився підтримати цю ідею, аргументувавши це тим, що океан омиває береги багатьох країн.

Про це повідомляє The Guardian. Зрештою очільник Білого дому погодився залишити водоймі її звичну назву.

Трамп розповів про ідею перейменування океану

Про телефонний дзвінок генеральному директору Google Сундару Пічаї та дивне прохання Трамп розповів під час виступу на мітингу в Південній Кароліні

"Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не збираюся розміщувати ні Трампа, ні Америку на жодному іншому океані, окрім цих двох. Тож ми серйозно дослідили Атлантичний океан, і я зателефонував у Google Maps, які справді чудово впоралися з озером... Вони досі тремтять від затоки. Я сказав: "Сундар, я думаю про Атлантичний океан", – заявив він.

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Трамп нагадав про свої попередні ініціативи щодо зміни географічних назв. Зокрема, він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську, а на тлі торговельного конфлікту зі Канадою пропонував назвати озеро Онтаріо озером Америка, зобов’язавши федеральні установи США використовувати нову назву.

Пропозицію президента США відхилили

За словами американського президента, цього разу Пічаї не підтримав його пропозицію щодо перейменування Атлантичного океану.

"Ні, ні, ні. Цього разу я цього не роблю... Океани – це інакше, сер. Вони охоплюють... багато країн. Будь ласка, не просіть нас цього робити", – процитував Трамп слова гендиректора Google.

У підсумку глава Білого дому погодився зі словами Пічаї та сказав: "Я думаю, давайте залишимо це Атлантичним океаном".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп хотів перейменувати Ормузьку протоку на "Американську протоку" або "протоку Трампа". Його заява пролунала на тлі прагнення Вашингтона забезпечити безпеку судноплавства через протоку та не допустити перешкод з боку Ірану.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2025 році Трамп перейменував Мексиканську затоку на "Затоку Америки". Цей крок спричинив дипломатичну напруженість у відносинах із Мексикою та суперечку з агентством Associated Press, яке відмовилося використовувати нову назву.

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